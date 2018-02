Hälsingar utan priser på QX-galan – här är vinnarna

Fredrik Wallberg kommer från Ljusdal och driver gayklubben LIQ i Stockholm. Den nominerades till Årets klubb på QX-galan, men det var klubben Backdoor som tog hem priset på måndagens gala.

HBTQ-profilen Maria Hansson från Söderhamn var nominerad till galans Keep up the good work-pris, som går till någon som gör ett bra arbete för HBTQ-communityn. Priset gick i år till friidrottaren Martin Kallur.

Christer Lindarw blev utsedd till Årets homo, medan ishockeymålvakten Anders Nilsson blev Årets hetero.

