Stora trafikproblem efter flera olyckor söder om Söderhamn – se sändningen från E4

Olyckan har inträffat vid Högbacka rastplats. Det rörde sig om en lättare krock, utan personskador.

Det var då stopp i södergående riktning sedan 8.50, enligt uppgifter, vilket resulterade i väldigt långa köer.

Enligt polisen var bärgare på plats vid 12-tiden för att få loss lastbilarna.

Efter olyckan inträffade en kökrock vid Tönnebro, då en lastbil körde in i en personbil bakifrån. Där är det just nu stopp i trafiken på E4 i södergående körfält. Enligt Trafikverket kommer det preliminärt att vara stopp till 16-tiden på fredagen. Polisen meddelar att södergående trafik leds om via riksväg 83 och länsväg 272.

Räddningstjänsten i Söderhamn var på väg till platsen för köolyckan, men vände efter information om att det var totalstopp.

– Räddningstjänsten från Bergby är där. De som blev påkörda kände sig okej, efter kontroll av ambulanspersonal, säger Ulf Ohlsson, insatsledare vid räddningstjänsten i Söderhamn.