Lastbilsolycka på E4 norr om Gävle – stopp i trafiken

Det var runt 07.30-tiden på torsdagsmorgonen som lastbilsolyckan inträffade på E4 strax norr om Gävle i norrgående riktning.

Vi sände live med anledning av olyckan – se sändningen här:

Lastbilen, som är en fordonstransport med flera personbilar lastade, åkte av vägen och blockerar hela körfältet. Det är helt stopp i trafiken på E4 från Trafikplats Gävle Norra till Skarvberget i riktning mot Sundsvall.

Enligt Trafikverket är prognosen att trafiken ska kunna flyta normalt igen så sent som från midnatt. Bärgningsarbetet kommer åtminstone att pågå en längre tid.

Enligt räddningstjänstens inre befäl Niklas Hammarlund klarade sig chauffören utan skador i samband med olyckan, men polisen skriver på sin hemsida att föraren inte mår bra efter olyckan och hämtas av ambulans.

Uppdatering 09.10:

Polis och ambulans är på plats och föraren ska inte vara kritiskt skadad. Lastbilen läcker diesel och kommunens miljöavdelning är på väg ut till platsen. Trafikverket är också på plats och bärgare samt restvärdesledare är på väg. Räddningstjänsten har tre styrkor på plats.

Det är alltså mycket folk på platsen för att hjälpa till och trafiken kommer därmed att påverkas kraftigt. Prognosen just nu säger att hela E4 kommer att stängas av under halva dagen. Eftersom det är stora värden i bärgningen kommer den att göras under stor försiktighet och ta lång tid.

Olyckan är enligt räddningstjänstens inre befäl Jens Walldorf relativt statisk just nu. Räddningstjänsten ska påbörja arbetet med dieselläckaget.