Dagen efter mordförsöket i Gävle – berättar om dramat i trapphuset: "Här är kulhålen"

Dagen efter dramat då en person ska ha skjutits med flera skott mot benen är det lugnt på Nordost, där skjutningen skedde. Här och där syns föräldrar med sina barn. Människor går på som vanligt, på väg dit de ska.

Mindre än ett dygn tidigare var området fullt med poliser, en insatsstyrka, ambulanser och poliser med hundar.

Skottdramat satte i gång en stor insats. Men redan på lördagskvällen hävdes avspärrningarna och dagen efter är det lugnt.

Även i den aktuella porten ser allt ut som vanligt – förutom kulhålet i portdörren och de krossade fönstren.

En av dem som bor på adressen berättar att det var otäckt.

– De sköt här inne, säger hen och pekar runt sig i porten. Jag hörde skotten, det var runt 6-7 stycken. Jag var hemma och när jag hörde smällarna sprang jag till fönstret. Jag spanade, men såg ingenting.

Personen gick sedan ner till tvättstugan för att hämta kläder som tvättats.

– Då hörde jag honom skrika. När jag kom upp till porten var det en massa människor på plats och den skjutne låg ute på gångvägen. Då var polisen också där. Sedan kom ambulansen.

Vittnet beskriver hur det låg patronhylsor på golvet inne i trapphuset, men visar även andra tecken på att vapen använts i porten –ett flerfamiljshus.

– Se, här är kulhålen, säger vittnet och pekar på ett hål i dörren.

Läs mer: Mordförsök i centrala Gävle – vittne om skotten: "Det låg tre femhundralappar bredvid honom"

Fönstret intill är spräckt och ett fönster i dörren till andra utgången är även det spräckt. På rutan, som ser ut som ett spindelnät sitter en klisterlapp med bokstaven C på.

I huset där mordförsöket ska ha skett bor många familjer. Bara några meter från platsen där skotten ska ha avlossats bor en barnfamilj.

Pappan i familjen berättar nu om skräcken under lördagseftermiddagen och kvällen. En skräck som även följde med barnen in i natten.

– De var rädda och drömde om det här.

Först trodde hans barn att det var någon som sköt fyrverkerier. Men när de – och deras mamma förstod att ett vapen avlossades ringde de pappan, som inte var hemma.

– Efter att de hade skjutit ringde min fru mig. Men när jag kom hit fick jag inte gå in i trapphuset för polisen. Jag sa att jag ville komma in till min familj, men jag fick inte gå in. Jag fick vänta i bilen från ungefär tjugo i fem till klockan nio på kvällen. Det var svårt. Jag pratade med min fru i telefonen hela tiden i stället.

Mannen berättar att hans barn såg den skjutne mannen. Då låg han på gångvägen utanför deras fönster. De såg ambulansen komma och hämtade honom och trodde då att det var värre än vad det var.

– De ropade att han var död, berättar pappan.

Polisen var under söndagen mycket förtegen om arbetet med utredningen. Men på sin hemsida skriver de att en fyrhjuling togs i beslag under lördagskvällen i Sätra. Det är dock ännu inte fastställt att fordonet har med skjutningen att göra.

Robin Simonsson på åklagarmyndighetens presstjänst förklarade på söndagen att rubriceringen fortfarande är försök till mord. I övrigt kan han inte uttala sig.

– Det är en förundersökning som är ganska färsk, så vi kan inte säga så mycket.

Christer Löf var polisens spaningsledare under helgen. Även han var förtegen om polisens arbete.

– Jag vill inte gå in på om vi vidtagit några åtgärder, men vi sitter inte och rullar tummarna. Men vi har ingen gripen i nuläget.

Det är oklart hur omfattande skador den skjutne mannen har fått.

– Vi har inte fått hela skadebilden från sjukhuset.

Polisen har dock kunnat prata med mannen, men något ordentligt förhör har inte kunnat hållas.

– Vi har varit i kontakt med målsäganden. Men det har inte gått att hålla något fullödigt förhör. Men det har gått att prata med honom.