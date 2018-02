Fortsatt inställda tåg under eftermiddagen – ingen ersättningstrafik insatt

Trafikverket tog först ett beslut om att stänga tågtrafiken på sträckan Gävle–Sundsvall fram till klockan 12. Under natten mot fredagen stängdes sedan även Gävle–Ockelbo–Ljusdal–Ånge fram till klockan 12.

Men vid lunchtid på fredagen beslutade Trafikverket att ostkustbanan fortsätter att vara avstängd fram till klockan 15, medan tågen på norra stambanan nu ska vara igång.

Ingen ersättningstrafik har satts in för de inställda turerna. Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för ytterligare information.

Flera busslinjer i Söderhamnsområdet var också drabbade av vädret under morgonen, och flera linjer ställdes in. Under eftermiddagen kommer X-trafik att testköra flera linjer för att se om väglaget duger för att sätta igång vissa linjer igen. En del turer påverkas också efter tidigare olyckor söder om Söderhamn.

