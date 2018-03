Fabrikschef lämnar bruket för konkurrent: "Jag har bara gott att säga om Iggesund"

Det är en lätt förkyld Olov Winblad von Walter som svarar att han fått ett bra erbjudande från Metsä Board. Det var i december 2013 som Olov Winblad von Walter började jobbet som platschef för Iggesund och han säger att det finns flera skäl till att han nu byter jobb.

Läs också: Brukets utmaning – hälften i pension inom åtta år: "2 500 års erfarenhet som försvinner "

– Bland annat har min fru veckopendlat från Ö-vik under hela den här perioden. I samband med att vår yngsta son tar studenten har vi sagt att det kan vara ett klokt tillfälle att flytta in under samma tak.

Han framhåller också att det ligger nya, spännande utmaningar i det jobb han kliver in i som vd för Metsä Board Sverige AB, ett jobb han betecknar som snarlikt.

– Jag har spenderat absoluta merparten av min tid i Ö-vik. Det är lite som att åka hem.

Han ser inget konstigt i att han byter jobb.

Läs mer: Miljödebatten gynnar Iggesund: "Vi har en otroligt stark ställning"

– Det är olika skeden i livet som gör att man tar olika steg och det här känns som ett spännande jobb i Husum.

Han har upplevt tiden på Iggesund som både spännande och i vissa stunder turbulent.

– Det har varit en period då vi haft tuffa utmaningar, både med generationsväxlingar och en kontrollerad korrigering av organisationsstrukturen, säger han.

Han lämnar Iggesund med positiva känslor och tycker att han åstadkommit mycket när det gäller struktur-, medarbets- och ledarskapsfrågor.

– Det är fantastiska människor i Iggesund, både vad gäller lojalitet och stolthet som jag mött bland medarbetarna. Det finns mycket potential i Iggesunds bruk. Jag kan bara se en positiv framtid. Det är en väldigt fin och välskött enhet, berömmer han.

Läs även: Lars G Sundblad – aktiv även som pensionär

Olov Winblad von Walter lämnar tjänsten vid Iggesund med omedelbar verkan men står till Holmens förfogande fram tills dess att han börjar på nya jobbet.

Nu inleder Holmen arbetet med att hitta en ny fabrikschef och under den tiden kommer ekonomichef Gunnar Sjöholm att axla platschefsrollen.