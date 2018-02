Experten om sin kärlek till semlor: De bästa varianterna – och så gör du en perfekt klassisk semla

Han har som matskribent och fotograf i många år jobbat med att ta fram recept.

– Trots att jag bakat så många semlor och testat så oerhört många recept så skulle jag säga att semlor fortfarande är en favorit för mig, säger Magnus Carlstedt.

Just när det gäller semlor har det blivit så många att semlan fått en egen hemsida hos Magnus, semlor.nu.

Här finns recept på lemon curdsemlor, petit chouxsemlor, wienersemlor, tiramisusemlor, hallonsemlor, lingonsemlor, chokladsemlor, saffranssemlor och många fler.

En av de senare varianterna är semmelmuffins.

– Den tycker jag blev riktigt bra och annorlunda. Ungarna gillar den mycket, säger Magnus.

Under ett par år, när han drev ett kafé, bakade Magnus alla semlor själv.

– Jag märkte snabbt att det var något speciellt med semlor. Som kaféägare kan du aldrig veta exakt hur mycket som går åt varje dag. De dagar då semlorna sålde bra, och sålde slut, kunde man möta förtvivlade kunder som efter en lång promenad i kylan sett fram emot en semla. Men man fick också uppleva saliga miner hos en del som fick sin semla.

Han säger att han funderat vad det beror på att semlor uppskattas så mycket.

– Jag tror det finns flera skäl. Dels att det har med säsong att göra. Även om semlor nu säljs mellan jul och påsk så är det inget som finns året runt. Sedan är ju semlan en väldigt smart grej. Det är en enkel bakelse som är lätt att göra men som ändå känns lyxig. Dessutom gifter sig smakerna av mjukt vetebröd, kardemumma, grädde och mandel på ett fantastiskt sätt.

Vad har du själv för favorit?

– Jag föredrar nog personligen klassiska semlor. De senaste åren har jag för eget bruk gjort en hel del små semlor, en semla som är fyra, max fem centimeter i diameter. Endera som vanlig semla med grädde och mandelmassa men även med hallon. Just dessa mindre semlor fungerar jättebra om man vill bjuda flera. De som är riktigt sugna kan ta ett par-tre stycken, andra nöjer sig med en liten smakbit.

– Sedan äter jag gärna hetvägg, alltså en klassisk semla med varm mjölk och kardemumma.

Vilka varianter har inte funkat?

– Jag har bland annat experimenterat med blåbär och vinbär och då har det blivit en annan grej, en bärbakelse i stället. Jag vill heller inte blanda in smaker och känslor som ligger för långt från semlans karaktäristiska smak. Dessutom går min gräns vid saker som knastrar. Jag vill inte ha strössel eller godis när jag testar nya varianter.

Vad är det viktigaste att tänka på om man vill göra sina semlor själv?

– Många misslyckas på grund av att man använder för mycket mjöl och har för kort jästid. Då blir det för torrt. En annan sak är att vi lätt glömmer att vetebrödet är en färskvara som ska ätas samma dag. Bakar du brödet dagen eller dagarna innan du ska äta semlan bör du så fort brödet svalnat packa in det i plast och frysa in det. Sedan tar man fram brödet en stund innan man ska göra semlan. Vetebröd är känsligt och blir snabbt torrt.

Han tycker också att helheten är viktig.

– Var noga när du gör fyllningen så det blir en bra blandning, spritsa på grädden och pudra med florsocker. Vi äter mycket med ögat.

MAGNUS TIPS NÄR DU BAKAR SEMLOR SJÄLV

• Lagom varm degvätska (mjölk, vatten) - ljummet. För varmt vatten tar död på jästen och då blir det dåligt med jäsandet.

• Var noga med mängderna! Mät eller väg så exakt du kan.

• Hellre för lite än för mycket mjöl! Det är lätt att ta för mycket mjöl och då jäser degen dåligt och bullarna blir kompakta.

• Använd gärna maskin för att knåda degen. Degblandare eller matberedare går fint. En bra deg kräver rejäl knådning och det blir oftast bättre i maskin. Snåla inte med tiden utan knåda så länge som receptet rekommenderar.

• Låt bullarna jäsa i jämn temperatur och ha inte för bråttom. I recepten står ofta "jäs till dubbel storlek" och det är en bättre riktlinje än en exakt tid.

• Kontrollera temperaturen på ugnen - se till att den är riktigt varm när du sätter in plåten. Sätt gärna in plåten på lite för stark värme och sänk när den kommit in.

• Använd bakplåtspapper så slipper du smörja plåtar.

• Blanda fyllningen till semlorna ordentligt - lägger du mandelmassa i semlan utan att röra den med grädde/ vatten eller inkråm kommer den mest att smaka socker...

• Vispa grädden lagom hårt - för lös blir den rinnig och för hårt grynar den sig. Vispar du med elvisp kan du vispa det sista för hand när grädden börjat tjockna - då är det mindre risk att den blir för mycket vispad.

• Prova att byta mandelmassan mot andra goda fyllningar - bär, sylt, vaniljkräm, russin eller chokladkräm - bara fantasin sätter gränsen.

SÅ GÖR DU 20 STORA KLASSISKA SEMLOR

"För den som gillar riktigt stora semlor! Detta recept ger bra, mjuka bullar - perfekta för en klassisk, rejäl semla."

Du behöver:

Bullar:

• 50 gram jäst (för söta degar)

• 175 gram smör

• 5dl mjölk

• 2 dl socker (160g)

• 2 tsk stött kardemumma

• 1 tsk salt

• ca 1,5 l vetemjöl special (900g)

Fyllning:

• 200 gram mandelmassa

• 8-9 dl vispgrädde

• (3 msk socker)

Gör så här:

► Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjölken. Värm till 37 grader.

► Smula i jästen i en degbunke och tillsätt kardemumma.

► Häll över mjölk- och smörblandningen och rör runt tills jästen löst sig.

► Tillsätt mjölet under knådning, se upp så du inte får för mycket mjöl, då blir bullarna torra och jäser dåligt! Blanda ner salt och socker och arbeta ihop till en smidig deg.

► Knåda nu degen i ungefär 15 minuter, helst med matberedare/ degblandare.

► Låt degen jäsa till dubbel storlek i bunken, cirka 30 minuter.

► Ta upp degen på bakbord och dela i bitar om cirka 80 gram. Rulla till bullar och sätt av på plåt med bakplåtspapper eller smord plåt.

► Låt nu bullarna jäsa till dubbel storlek, cirka 50-60 minuter. OBS! Det är väldigt svårt att säga precis hur länge bullarna ska jäsa - det beror på en mängd saker. Men många jäser bullarna för kort stund och får då torra och kompakta bullar. Låt storleken på bullarna avgöra - de ska minst ha dubblat sin volym.

► Grädda bullarna i nedre delen av ugnen på 225 grader i cirka 10 minuter. Låt svalna på galler.

► När bullarna svalnat helt: Skär av ett lock på varje bulle. Gröp ur bullen något med en gaffel. Ta tillvara inkråmet och blanda det med mandelmassan och några matskedar grädde. Rör eller vispa massan slät.

► Klicka ut mandelfyllningen i alla bullarna.

► Vispa grädden, eventuellt tillsammans med sockret. Grädden ska vara så tjock att den går att spritsa men inte så tjock att den börjar gryna sig.

► Fyll en spritspåse med en stor stjärntyll med grädde och spritsa en krans på varje semla.

► Lägg på locket och pudra semlan rikligt med florsocker innan servering.

För att lyckas bra med dessa semlor tänk på att:

• Använd vetemjöl med hög proteinhalt - vetemjöl special.

• Knåda bullarna länge, och med maskin.

• Jäs ordentligt - dubbel storlek!

Fler recept finns på www.semlor.nu