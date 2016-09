Efter jourtider inom ambulansen: Kostnaden för hyrpersonal har fördubblats

Under hela förra året la regionen totalt 1 795 615 kronor på inhyrd personal.

I år har regionen lagt över fyra miljoner kronor på att hyra in personal. Och den siffran gäller endast fram till juli. Det visar siffror som P4 Gävleborg har tagit del av.

Införandet av jourtider inom ambulansen ledde till massuppsägningar. Kostnaderna för att täcka upp för den uppsagda personalen med inhyrd personal har alltså fördubblats.

– Det är framförallt oerhört tråkigt. Det här kom som förslag för att vi skulle spara drygt fyra miljoner och nu kan man säga att vi har bränt fyra miljoner i stället. Då är det bara en liten del av totalkostnaden egentligen, säger Rasmus Bjerén på Vårdförbundet, till P4 Gävleborg.

Per Sund är nytillträdd chef på ambulansen. Han vill inte kommentera uppgifterna men skriver i mejl till P4 att regionen kommer att fortsätta att hyra in personal under hösten.

Han skriver även att: "Jouren kommer att följas upp under hösten och då kommer vi bland annat se hur ekonomin utvecklas".

