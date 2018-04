E45 söder om Sveg stängs – trafiken leds om via Los och Kårböle

Under perioden 7 maj till 10 juni kommer det att bli stora omvägar för många som ska åka till Sveg och tänkt sig göra detta via E45 söderifrån. När bron över Inlandsbanan mellan Bäckedal och Byvallen stängs för trafik så finns det en rekommenderad omledningssträcka via Los och Kårböle.

Omledningen är 148 kilometer, enligt Trafikverkets egen information. De uppmanar trafikanter att räkna med en längre restid på grund av detta.

I Los finns en oro kring omdragningen. Vägarna är redan farliga som det är, menar byarådets ordförande Pia Enocson.

– Hastigheten är för hög på en sådan smal väg och vi har en halvfärdig gång- och cykelbana som i nuläget gör trafiksituationen värre än den var innan man började bygga den, säger Pia Enocson.

Hon menar dock att det finns ett gott samarbete med Ljusdals kommun och polisen kring detta. Ett medborgarlöfte har gjort att det rör sig poliser oftare i Los och fler trafikkontroller ska utföras. Man har även blivit lovade att få en digital hastighetsskylt som påminner trafikanter om att hålla rätt hastighet.

Men hur blir det när trafik från E45 leds om?

En representant från byarådet i Los har haft ett möte med Trafikverket under förra veckan gällande trafiksituationen i stort. Pia Enocson berättar att farhågorna inte har blivit färre efter mötet.

Att hastigheten ofta är högre än de 40 kilometer i timmen som är tillåtet genom byn gör att byarådet gärna skulle se att en hastighetskamera sattes upp.

– Hastigheten är för hög på vägen, folk kör för fort, men de sätter inte upp fartkameror på 40-väg. Men det finns en mobil fartkamera i kommunen. Vi kanske kan få sätta upp den någonstans utanför 40-sträckan under den här tiden, säger Pia Enocson.

Byarådet har föreslagit att nord- och sydgående trafik skulle kunna dras om på olika sträckor, och på så sätt halvera den extra trafiken genom byn i Los.

– Vi har flera frågetecken när det gäller den här omdragningen och det gäller att de tänker efter före, det blir en hård belastning genom byn.

Stefan Åberg är projektledare för broreparationen som orsakar omdragningen. Han ser inte att det skulle vara möjligt att separera nord- och sydgående trafik.

Han ser inte att de har några andra alternativ än att låta trafiken gå igenom Los.

– Vi försöker att utnyttja det allmänna trafiknätet så bra det går och vi har ingen annan väg att skicka trafiken på som är så kort som möjligt, säger Stefan Åberg.

Han tillägger också att Trafikverkets trafikingenjörer har varit med i processen vid beslutet om broreparation.

– De har inte heller sett något annat möjligt omledningsalternativ.

När det kommer till säkerheten så menar han att varje trafikant har ett ansvar att hålla sig till de lagar och regler som gäller.

– Trafiken måste sköta säkerheten själv. Man har ett fordonsföraransvar som innebär att man måste ta hänsyn till sina medtrafikanter och hur vägarna ser ut.