Dyr vinter för X-trafik – kostnader för ersättningsbussar nästan fyra miljoner högre

De gävleborgare som pendlar med tåg har haft en minst sagt tuff vinter med mängder av inställda avgångar. När det var som allra värst, onsdagen den 7 februari, var varenda X-tåg taget ur trafik.

I stället har resenärerna hänvisats till ersättningsbussar – vilket blir en dyr affär för X-trafik.

Bara under perioden december-februari har X-trafik hyrt in ersättningsbussar för drygt 4,3 miljoner kronor.

Det kan jämföras med motsvarande period förra vintern. Då kostade ersättningsbussarna sammanlagt ungefär 500 000 kronor.

En ökning med nästan 900 procent. Och summan kan komma att stiga ytterligare något.

– Det kan ske tilläggsfaktureringar som släpar efter med någon månad. Men jag tror inte det rör sig om några större summor, säger Johanna Kallio, trafikutvecklare på X-trafik.

Hur har det sett ut i mars? Har det inte varit ovanligt mycket ersättningsbussar då också?

– Jo, vi har haft fortsatta problem med inställda avgångar på vissa turer. Men i nuläget har jag ingen preliminär siffra över kostnader i mars, säger Johanna Kallio.

X-trafiks budget för ersättningstrafik under 2018 är 7 miljoner kronor. Mer än hälften av den summan, 3,7 miljoner kronor, gick åt under årets första två månader.

Vad händer om pengarna i budgeten tar slut – blir det inga fler ersättningsbussar då?

– Vi räknar med att kunna köra ersättningstrafik om och när behovet uppstår. Eftersom vi inte har ett reservfordon att sätta in när ett tåg måste tas ur trafik för reparation, hjulbyte och liknande så behöver vi i dagsläget sätta in ersättningstrafik. Det vi jobbar med på kort sikt är dels att få in ett reservfordon och dels att se om vi kan förebygga hjulskador på ett bättre sätt, säger Johanna Kallio.