Deltidsbrandmän övar på dagtid: "Folk är piggare och lär sig bättre"

– För min del är det viktigt att övningar på dagtid fortsätter. Det är bättre än kvällsövningar, säger Thomas Alsin, deltidsbrandman i Hassela.

Under de senaste åren har Norrhälsinge räddningstjänst anställt 72 deltidsbrandmän, men under samma period har närmare 120 personer slutat som deltidare. För att vara fullt bemannade borde det finnas 104 deltidsbrandmän i Hudiksvall och Nordanstig, men det finns bara 87 anställda just nu.

– Folk slutar av olika skäl förstås, men en viktig förklaring är urbaniseringen, säger räddningschef Anders Zetterlund.

Det handlar mindre om att folk flyttar från byarna, och mer om att arbetstillfällena finns på större orter menar räddningschefen. Den som är deltidsbrandman måste kunna inställa sig på brandstationen inom tio minuter.

Samtidigt finns det lagstadgade krav på att brandmän ska genomföra fyra rökdykningsövningar per år. Tidigare har dessa övningar förlagts till kvällstid, när deltidsbrandmännen jobbat klart på sina vanliga jobb.

– Det är bra att ha övningarna på dagtid när folk är piggare och lär sig bättre. Det är höga knän här idag, säger heltidsbrandmannen Anna Schönning, som är övningsledare för en grupp deltidare i Hassela och Jättendal denna övningstorsdag.

Deltidsbrandmännen framhåller samtidigt att det blir högre kvalitet på övningarna när de samlas på övningsfältet vid Fansmyren, Hudiksvall, och det är ordentligt förberett. De är vana att övningen får ta två kvällstimmar i anspråk med betydligt kortare förberedelser.

Övningarna består av två rökdykningar, en under kalla förhållande och en övning med värme, vilket är mer realistiskt. Varma övningen kan hållas i en rökbastu, eller också med riktig eld.

Däremellan gör den här gruppen en övning av en trafikolycka. Det kommer att handla om att klippa upp bilar för att ta ut riktiga personer som agerar markörer.

– Det är egentligen ambulanspersonalen som leder arbetet för att få ett säkert uttag av personer, eftersom det är sjukvård, så i övningen får deltidarna ta litet mer initiativ, säger Anna Schönning.

Projektet med dagövningar ska utvärderas. För räddningstjänstens del är det ekonomiskt fördelaktigt att använda dagpersonal för att leda övningarna. Detta trots att deltidarna måste kompenseras för att de får lägre ersättning än ordinarie lön. Räddningschef Anders Zetterlund vill framhålla att det också är en stor fördel att förbättra sammanhållningen mellan de olika grupperna.

Från deltidsbrandmännens sida verkar det som att fördelarna överväger, men att arbetsgivarna har olika syn på att deras anställda tar ledigt för att vara deltidsbrandmän. Därför är det viktigt att övningstillfällena planeras med god framförhållning förklarar Thomas Alsin. Hans kollega har det lättare.

– Jag har en arbetsgivare som tycker det är bra med deltidskåren och vill att vi ska vara med, säger Andreas Holmsten.

Inom kort kommer en rapport kring bristen på deltidsbrandmän i Hudiksvall och Nordanstig. Projektet med övningar på dagtid ska utvärderas senare i vår.

– Men mycket talar för att det här är bra och att vi borde fortsätta med det, säger Anders Zetterlund, chef för Norrhälsinge räddningstjänst.