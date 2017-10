Countrystjärnan Doug Seegers åker på julturné – spelar i Hassela och Ljusdal

Doug Seegers blev populär i Sverige efter att han upptäcktes av Jill Johnson i tv-programmet ”Jills veranda” 2014. Den då hemlöse singer/songwritern har sedan dess blivit en internationell countrystjärna. Snart ger han sig ut på en månadslång turné i Sverige för att sprida julstämning. Doug Seegers kommer att blanda egna julsånger och klassiska julhits med sin starka livsberättelse.

Turnén, "Give it away Christmas tour", anordnas tillsammans med barnrättsorganisationen Erikshjälpen och allt överskott går till arbete för barn som lever i stor utsatthet på gatan i Uganda.

– Den utsatthet som barnen i Uganda berättade för mig om, den känner jag igen. De omständigheterna finns överallt men det går att komma igen. Det finns en andra chans, säger Doug Seegers i ett pressmeddelande.

Måndagen 27 november kommer han till Hassela kyrka och två dagar senare blir det spelning i Ljusdals kyrka.

Vid julturnén släpper Doug Seegers sin självbiografi "Going down to the river", som han skrivit tillsammans med Steve Eubanks.

Turnéplan Give it away Christmas tour 2017

Fre 17 november 19.00 Sandvikens kyrkaLör 18 november 19.00 Lövstabruks KyrkaMån 20 november 19.00 Lycksele KyrkaTis 21 november 19.00 Öjeby Kyrka, PiteåOns 22 november 19.00 Parkaden, HärnösandTors 23 november 19.00 Vännäs KyrkaFre 24 november 19.00 Vilhelmina KyrkaLör 25 november 19.00 Klövsjö KyrkaSön 26 november 19.00 Tåsjö kyrka, Hoting, StrömsundMån 27 november 19.00 Hassela KyrkaTis 28 november 19.00 Alsens Kyrka, KrokomOns 29 november 19.00 Ljusdals KyrkaFre 1 december 19.00 Länna Kyrka, NorrtäljeLör 2 december 19.00 Blidö KyrkaSön 3 december 18.00 Nimbus, ÖckeröTis 5 december 19.00 Ekshärads KyrkaOns 6 december 19.00 Skårekyrkan, KarlstadTor 7 december 19.00 Forum Kvarnsveden, BorlängeFre 8 december 19.00 Kulturakademin, MotalaLör 9 december 19.00 Pingstkyrkan, VärnamoSön 10 december 18.00 Aspnäskyrkan, Järfälla, StockholmTis 12 december 19.00 Immanuelskyrkan, NorrköpingOns 13 december 19.00 Folkets Hus, BoxholmTor 14 december 19.00 Immanuelskyrkan, MalmöFre 15 december 20.00 Östermalmskyrkan, KristianstadLör 16 december 19.00 Pingstkyrkan, VetlandaSön 17 december 18.00 Torghuset, Smålandsstenar