Viktigaste besluten i Bollnäs fullmäktige

Protestlistor om äldres mat

Under allmänhetens frågestund undrade Margaretha Nilsson om protestlistan med över 800 namnunderskrifter mot införandet av kylda matlådor inom hemtjänsten tas på allvar och vägs in i kommande beslut framöver. Samma fråga ställdes även av Irene Frank (BP) under ledamöternas frågestund.

– Vi väger in alla synpunkter från medborgarna, svarade kommunalrådet Marie Centerwall (S), och hänvisade vidare till att beslutet om Framtidens kök fattades av fullmäktige redan 2015.

Irene Frank var inte helt nöjd med det svaret.

– Alla kan vi väl ändra oss. Det här är väldigt tragiskt, sa hon.

Internationella frågor och vänorter

Den nya policyn för internationella frågor och vänortssamarbete som tagit fem år att ta fram går inte i linje med det nyligen antagna styrdokumentet för kommunfullmäktige, anser Johan P Bång (M).

– Medarbetarperspektivet saknas för hur vi bygger ett hållbart samhälle, sa han.

Marie Centerwall höll inte med:

– Det är ett väldigt bra dokument som är övergripande och strategiskt och som stämmer överens med våra övergripande mål. Jag tycker inte vi ska göra en långbänk av det här, svarade hon.

Efter ett antal fler inspel från bland andra Olov Nilsson Sträng (–) och Bengt-Olov Renöfält (C) beslutades det att ärendet ska återremitteras.

Permanent lönelyft för lärare

Förslaget som kommunfullmäktige skulle ta ställning till var lärarlönelyftet ska permanenteras eller inte. Vilket betyder att om det statliga stödet dras tillbaka ska kommunen se till att bibehålla de höjda lönerna.

Kristoffer Lindberg (S) tyckte det var ett bra förslag.

– Det här handlar om att utöka läraryrkets attraktivitet, sa han.

Råsie Sigvardsson-Berbres, ersättare för kristdemokraterna, hade synpunkter kring detta.

Hon ansåg att om kommunen går med på förslaget särbehandlar de en grupp lärare som gör stora insatser inom kommunen, och syftade då på komvuxlärarna som inte ingår i den statliga satsningen.

– Det här legitimerar särbehandlingen, sa hon.

Kristoffer Lindberg ansåg att hennes resonemang inte hade med frågan kommunfullmäktige skulle ta ställning till att göra.

– Beslutet gäller det lyft som vi har fått i dag. Det du hänvisar till är en annan fråga, svarade han.

Lägre avgift för sorterade sopor

Mona Thoresson, styrelseordförande i Borab, informerade bland annat om att besökarna på återvinningscentralen ökar men att målet att få 2000 nya abonnenter inte har uppfyllts.

Han informerade även om att villorna på Björktjära kommer bli först ut i ett projekt att sortera sitt matavfall i separata tunnor. Detta kommer att ske i oktober.

– Man får bestämma själv om man vill fortsätta eller inte, sa Mona Thoresson.

De som avböjer att sortera efter prövotiden kommer att få en högre sophämtningsavgift än de som väljer att sortera sitt matavfall.

Barn med neuropsykiska funktionshinder ska upptäckas tidigt

Bryggan är ett samarbete mellan kommun och region som ska leda till att upptäcka barn med neuropsykiatriska funktionshinder så tidigt som möjligt. I dag finns Bryggan i Gästrikland. I en interpellation inlämnad av Peter Nordebo (L) ställs frågan vad kommunen har gjort hittills för att samarbetet ska bli verklighet även i Bollnäs.

– Att sätta in stöd i tid spelar jättestor roll, inte bara i pengar. Därför är det viktigt att samarbetet kommer till, sa Peter Nordebo.

Erika Engberg (S) redovisade kortfattat för vad kommunen gjort och svarade:

– Jag håller med. Vi har inte varit overksamma.

Läs också: Rapport från fullmäktige i februari

Läs också: Rapport från kommunfullmäktige i januari

Se också: Rapport från kommunfullmäktige i december

Läs också: Rapport från fullmäktige i november