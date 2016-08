Vattnet kommer snart att stråla igen

När byggstaketet runt Brotorget togs bort och det nya torget blev tillgängligt för allmänheten var vattenspelet intill lekområdet ett nytt inslag som gladde många.

När solen strålade som mest lät både barn och vuxna sig stänkas ner av vattnet som sköt upp från den smala brunnsrännan som ligger inbyggd bland markplattorna. Men under snart två veckors tid har vattenspelet varit avstängt.

– Vattenstrålarna måste finjusteras. Det ska in ett finmaskigare filter så att det inte kommer in partiklar i systemet som täpper till, säger Per Hammarström, vd för Hammarströms Trädgårdsanläggningar, som stått för markentreprenaden av det nya torget.

Partiklarna som letade sig in i systemet gjorde att vattenspelet inte fungerade som det var tänkt. Trycket blev ojämt så vissa strålar slutade fungera medan andra sprutade flera meter högre än de skulle. Det bidrog även till att en vattenansamling bildades runt vattenspelet som sedan letade sig vidare ut på torgytan.

– Obalansen mellan strålarna ska åtgärdas. Det är därför vi stängt av anläggningen, säger Per Hammarström.

När besiktningen av vattenspelet gjordes passerade det utan anmärkning. Det var först några dagar därefter som problemen med partiklar i systemet och avrinningen uppkom.

– Att det bildades en ränndal berodde på obalansen i strålarna och att de skickades iväg på ytan utanför rännan, säger han och tillägger:

– En vanlig bilmotor provkörs innan den sätts in. Vattenspelet är specifikt byggt för Brotorget och behöver också en injusteringsperiod.

Så hur kommer vattenspelet se ut när det väl kommer igång igen?

– Mellan en halv till en meter ska strålarna justeras in till, efter kommunens önskemål. Och vattnet ska åka tillbaka ner i rännan.

Grundtanken från kommunens sida är att vattenspelet ska vara igång från klockan tio på förmiddagen till sex på kvällen. Men beroende på årstid och eventuella arrangemang på torget kan tiderna komma att varieras.