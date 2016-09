"Vad ska polisen göra åt inbrotten?" –Arbråborna tyckte till om tryggheten på sina gator

Under tre kvällar den här veckan bjuder Bollnäs kommun och lokalpolisen in till dialogkaféer i Arbrå, Kilafors och Bollnäs för att få höra hur ortsborna ser på trygghet och ordning i sina bostadsområden. Först ut var Arbrå, och i Sagabiografen hade runt 100 ortsbor samlats när dialogkaféet drog igång under tisdagskvällen.

Arrangemanget inleds av polischef Kristina Holgersson, som berättar kort om polisens omorganisation och nya medborgarlöftet, som ska tecknas vid årsskiftet.

– Genom att samla in era synpunkter får vi en bild av vad som kan göras för att just Arbrå ska bli tryggare, säger Kristina Holgersson.

Vid sin sida har hon kommunpolis Helena Sundberg och kommunpolitiker Marie Centerwall (S). Polis Helena Sundberg sammanfattar läget i Arbrå som att det finns tre huvudsakliga problemområden: trafikbrott, inbrott och så kallade fokusadresser – som är adresser polisen övervakar för att minska risken för brott.

– En målad polisbil är i Arbrå dagligen, säger Helena Sundberg.

Sedan är det dags för ortborna att lyfta sina frågor. Något som många tar upp är inbrotten i byn. "Hur ska man känna sig trygg när det sker så många inbrott i vårt område?" undrar en av Arbråborna. "Jag har haft två inbrott inom loppet av en månad" berättar en annan.

– Vi kan se att Arbrå ligger högt när det gäller inbrott i jämförelse med andra orter i Bollnäs kommun. Och vad vi kan säga är att vi har bra utredningspoliser och kan i många fall gripa inbrottstjuvar, men vi kan samtidigt inte vara överallt i varje by, säger Kristina Holgersson.

En annan fråga som tas upp är de så kallade fokusadresserna, där flera av Arbråborna på plats upplever att ödetomter och fallfärdiga hus i trakten används i fel syfte och av personer som skapar otrygghet.

Ett hus som lyfts fram extra är Arbrå värdshus, som länge har diskuterats i orten. Arbråbor har tidigare lagt fram förslag om att kommunen borde köpa värdshuset och rusta upp fastigheten som i dagsläget är i mycket dåligt skick.

– Vi är medvetna om att Värdshuset är en fastighet som det pratas mycket om. Vad kommunen kan göra är att ålägga vite om inte ägaren lever upp till kraven, säger Marie Centerwall.

Sedan är det dags för fika, och Abråborna får möjlighet att på papper skriva ner vad som kan förbättras. Nils-Erik Larsson är en av personerna som har kommit till dialogkaféet.

– På det stora hela är Arbrå en bra och säker plats. Men just inbrott är ett problem, min granne hade inbrott och hela huset var vänt upp och ner efteråt. Själv har jag installerat ett larm, säger Nils-Erik Larsson.

En annan Arbråbo på plats är Birgitta Andersson, som sitter med i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

– Jag känner igen mig i det som har lyfts fram. Ostädade tomter har funnits i flera år. Men jag skulle också vilja lyfta problemet med epatraktorer, de kör ju värre än mopederna, säger Birgitta Andersson.

Och vad skulle du säga fungerar bra i Arbrå?

– Kollektivtrafiken måste jag säga är toppen. Tågen går ofta till Bollnäs och det finns gott om bilparkeringar vid stationen, säger Birgitta Andersson.

Polischef Kristina Holgersson är inte förvånad över vad som har tagits upp under kvällen, berättar hon.

– Vi delar bilden ortsborna har och jag har förståelse för de frågor som har lyfts upp, säger hon.

Det här ska ju ligga till grund för medborgarlöftet. Men vad gör ett medborgarlöfte för skillnad egentligen?

– Genom att avge ett löfte om vad vi kan göra lokalt, så får ortsborna en mer konkret bild av polisens arbete. Brottsförebyggande arbete har pågått länge, men går alltid att göra bättre, Det här är ett sätt, säger Kristina Holgersson.