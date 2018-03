Vackra tongångar från den gröna ön – Quilty på turné

Det finns åtminstone två typer av Irländsk folkmusik. Säkert kan invigda räkna upp fler ändå, men för oss vanliga dödliga är det endera ruffig pubmusik eller vansinnigt vackra melodier och underbar stämsång.

Quilty står för det senare, även om också de kan få det att svänga ordentligt mellan varven.

Quilty är också närmast legendariska bland svenska musiker som spelar Irländsk folkmusik. I år firar de dessutom 25 år som band och de är just nu ute på en turné med det bästa materialet från de här 25 åren.

Dag Westling och Gideon Andersson var med i den ursprungliga duon och efter några år kom också Esbjörn Hazelius med. Till och från har även hälsingen Staffan Lindfors (tidigare även i Östen med Resten) spelat i Quilty och han medverkar även under denna jubileumsturné.

På 1970-talet spred The Dubliners den irländska folkmusiken över Europa. På 1980-talet gjorde band som The Pouges och The men they couldn´t hang brittisk folkmusik med en dos punk och succén var ett faktum.

Irländska pubar växte upp i var och varannan stad. Men där handlade det mer om stökig och skrålande musik i The Pouges anda, Quilty går ett teg tillbaka – till den ursprungliga folkmusiken.

Jigs, reels och sea shantys – det är ingen tvekan om att Quilty vet vad de håller på med. Makalösa musiker med en genuin kunskap om just irländsk folkmusik.

Men ska man ta med sig något hem efter Quiltys besök i Bollnäs är det ändå den magnifika sången. Både solo och i stämmor lyckas den fånga den melankoliska stämningen som i alla fall jag förknippar med den irländska folksjälen.

