Två kassalådor stals vid nytt inbrott på O’Learys – två män anhållna

Vid 3-tiden natten mot fredag uppmärksammade en person i Bollnäs ett pågående inbrott på O’Learys. Personen ringde polisen och såg tre ungdomar springa från platsen. Polisen hann ikapp två av dem. De båda männen, som är i 20-årsåldern och från Bollnäs kommun, sitter nu anhållna.

Tjuvarna ska ha tagit sig in via en veranda och sedan krossat en ruta för att ta sig in i lokalerna. Två av restaurangens kassalådor saknas efter inbrottet.

