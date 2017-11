Tonåring sålde stöldgods – och ska ha brutit sig in i prästgård med moppegäng

Det var i augusti som polisen larmades till Prästnäsgården, efter att larmet gått. Två fönsterrutor var sönderslagna och det fanns spår i gräset efter mopeder. Polisen följde spåren ut i skogen, och hittade fyra mopeder slängda, med tillhörande hjälmar och glasögon.

Medan polisen undersökte om mopederna var stulna kom tre tonåriga pojkar till platsen. De hävdade att de var där för att bada, och att deras mopeder blivit stulna.

Enligt polispatrullen ändrade ungdomarna sedan sina historier, och påstod att de varit till prästgården samt att en av dem hoppat in i byggnaden, men sedan lämnat efter att larmet gick.

I förhör med polis sa även en av de åtalade att pojkarna varit sugna på godis, och att de därför funderade på att råna en kiosk. I stället valde de prästgården eftersom den ligger avsides.

Två av tonåringarna nekar nu till anklagelserna om skadegörelse, medan den tredje erkänner att han krossat en ruta.

En tonåring står även åtalad för två fall av häleri. Efter några inbrott i båtar i en sjö i Vallsta efterlyste en ägare sitt gods via köp och sälj-grupper på Facebook. Det fick en Bollnäsbo att reagera när den åtalade tonåringen försökte sälja gods, som överensstämde med efterlysningen. En man i trakten upptäckte även att hans dotter tagit emot godset, och sedan fått reda på att det var stulet. Han åkte då in till polisstationen och lämnade in sakerna.

Tonåringen erkänner brott och hävdar att han hittat godset i påsar i närheten av sjön.

