Sista avsnittet av Bonde söker fru: "Ledsen att det blev som det blev"

När vi i kvällens avsnitt av Bonde söker fru får se hur det gått för bönderna efter att kamerorna slocknade är det vissa par som inte fått ihop det och hos andra pratas det bröllop.

– Det vore härligt med någon som tog en med storm och som är lite framåt, säger Sigrid Bergåkra i inledningen av kvällens program när vi får se en tillbakablick från början av säsongen.

Avsnittet som spelades in i september berättar inte bara på hur det gått för bönderna utan gör även en tillbakablick på årets höjdpunkter, pinsamma stunder och tårar.

– Det går inte att sticka under stolen att det fanns känslor, säger Sigrid Bergåkra i programmet när programledaren Linda Lindorff konfronterar Sigrid och bonden Erik Bäckman efter deras natt tillsammans, en händelse som har återkommit flera gånger under programmets gång.

Nytt för i år var även att tittarna kunde följa dejtandet hos fler bönder via TV4 play. Även om vi inte fått följa dem i tv-rutan får vi i kvällens avsnitt titta in och se hur det gått i deras jakt på kärleken innan programledaren Linda Lindorff hoppar in i bilen för att träffa bönderna vi följt.

– Det är klart man hade förhoppningar och att man är ledsen att det blev som det blev, säger en av brevskrivarna vi fått följa.

För att få reda på hur det gick för våra deltagare med hälsingeanknytning får vi vänta till slutet av programmet.

– Sambolivet är underbart, känns det rätt så är det bara att köra på, berättar en av bönderna i kvällens avsnitt.

Sista avsnittet av årets säsong av Bonde söker fru sänds ikväll klockan 20 på TV4.

