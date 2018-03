Se invigningen av Ica Cup – femhundra unga skidåkare i fackeltåg till Brotorget

Unga skidåkare från hela Sverige befinner sig just nu i Bollnäs för att delta i finalen av Ica Cup, den tävling som förr om åren gick under namnet Kalle Anka Cup. Under fredagskvällen var det dags för invigning.

De femhundra deltagarna tågade från Torsbergsgymnasiet till Brotorget med facklor i händerna.

Och det här är knappast vilken tävling som helst i mängden.

– Om du är 13-14 år och åker längdskidor så är det här den största grejen på året. För många är den första stora tävling de åker iväg på, säger Erica Edman från Rehns BK, föreningen som arrangerar Ica Cup för andra året i rad.

Bollnäs kommun representerades av Jan Lahenkorva (S), som höll ett litet invigningstal och hälsade besökarna välkomna.

– Det är väldigt stort för oss att få visa upp Bollnäs som sportkommun för 500 ungdomar. Det är ett bra sätt att marknadsföra Bollebacken och skidstadion som vi satsat mycket på, säger han.

Från Brotorgsscenen delades också tävlingens första priser ut, till de tre bästa distriktslagen från fredagens lopp. Dalarna knep förstaplatsen, följt av Jämtland/Härjedalen och Västerbotten.

Läs också: Klassiska ICA-cupen avgörs i Bollnäs: "Det här är något de kämpat för hela säsongen"