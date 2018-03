Så var premiären av Sound of Music: "En gymnasial slutproduktion med extremt hög kvalitet"

Det är fredagskväll i herrens år 2018 i lilla Bollnäs. En gemytlig ort omgiven av mytomspunna blå berg och linblommor. Det är valår och högerextrema vindar är i rörelse i hela Europa. 70 år tidigare drar samma typ av fascistiska oväder in över edelweiss-beströdda alpstaden Salzburg då Österrike upptas i Nazitysklands skräckvälde.

I november 1959 har Sound of Music premiär på Broadway och 1965 blir musikalen en Oscars-belönad succéfilm. I Sverige sätts den upp först 1977 i Skövde. Och 2018 är det alltså Bollnäs tur att njuta av Familjen von Trapps skönsång.

Produktionen är signerad Torbergsgymnasiets estetiska programs avgångsklass, i regi av Mikaela Östlin. Erik Skoglund står för den fantastiska koreografin. Med till svenska översatta sånger som "Sixteen Going On Seventeen", "Edelweiss", "Climb Ev'ry Mountain", "My Favourite Things", och "So Long, Farewell", är upplevelsen ett måste. Den tio musiker starka orkestern leds av kapellmästare Thomas Sköldborn.

Som 15-åring såg jag föreställningen på Göta Lejon med Carola Häggkvist och Tommy Körberg i huvudrollerna. Jag minns att jag tyckte musikalen var magisk, och jag vill påstå att jag tycker att Torsbergs-esteternas uppsättning nästan är snäppet vassare. På riktigt. Det finns en charm tillika nerv i föreställningen som ett direkt resultat av ensemblens ungdomliga naivitet och hungriga ambition. En gymnasial slutproduktion med extremt hög kvalitet och imponerande klass.

Skådespelarna är uppdelade i två lag som turas om att spelar föreställningen. Det är lag Edelweiss som står för premiärföreställningen, sedan turas laget om att stå på scenen med lag Do-Re-Mi.

Maria, den sjungande kloster-novisen som finner kärleken i änklingen Baron von Trapp (Moa Andersson) och dennes sju barn, spelas här av en för rollen självklar Emma Rosenlund. Rosenlunds röst är oskuldsfull och varm samtidigt som den är mogen och stark, precis som den karaktär hon så otroligt fint gestaltar.

Von Trapp-barnen gestaltas mycket imponerande; Liesl (Julia Silén), Friedrich (Emelie Jacobs Söder), Louisa (Lisa Edvardsson), Kurt (Nicolas Rengifo), Brigitta (Nora Larsson), Marta (Wilma Stockhaus) och lilla Gretl (Frida Larsson) briljerar alla i både rolltolkning, sång och dans.

Max Detweiler (Princess Lyka Alexander), den kappvändande kapitalisten och baronessan Elsa Schröder (Alma Qvarnström) spelar mycket övertygande musikalens antagonister. Rolfe Gruber, äldsta dottern Liesels kärleksintresse ansluter sig till nazisterna, men tar till slut sitt förnugt till fånga och hjälper familjen att fly. Rolfe spelas träffsäkert av Julia Stark.

Von Trapps tjänstefolk består av husföreståndarinnan Frau Schmit (Lisa Hallgren), butlern Franz (Robert Junior), Volger (Eugene Rugumaho) och pigan Ursula (Elna Karlsson). Elna Karlsson är föreställningens stora comic relief och visar med stor scennärvaro hur man gör en roll till sin egen.

Klostrets övriga systrar spelas med både charm och talang av Linn Wikblad som Syster Sophia ,Melissa Lindberg som Syster Bernice och Lisa Eismar som Syster Berthe.

En av kvällen allra mest lysande stjärnor är Heiddy Diveana som gestaltar Syster Margaretta. Hon lyckas med konststycket att levandegöra karaktären med hjälp av både humoristisk tajming, uttrycksfullhet och en fantastisk röst. Elin Svedberg gör en strålande insats som den fromma abbedissan.

I andra akten sprider sig en påtaglig men obestämbar kyla i lokalen. Nazisterna gör intåg på scenen och hakkors på blodröd textil präglar scenografins drastiska förändrande utseende. Det är tydligt att bergen inte längre skyddar mot yttre hot, och familjen von Trapp tvingas fly hals över huvud för att fadern inte ska behöva tvingas in i den tyska flottan. Bergen blir deras räddning mot ett tryggt Schweiz.

Sound of Music i tolkning av en otroligt samspelt avgångsklass visar att kärlek och musik alltid vinner över hat och tystnad. Den ständigt aktuella musikalen är därför obligatorisk att se, särskilt i år 2018.

I uruppförandet gavs totalt 1 443 föreställningar på Broadway. Blott 12 föreställningar erbjuds i Bollnäs, om än att den med säkerhet skulle kunna säljas slut betydligt fler gånger.

Maria Dahlström