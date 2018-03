Renovering ska göra bygdegården mer tillgänglig: "Nu kan de ta sig in för egen maskin"

Entrén till Västerbackens bygdegård har nu en ramp, en ny dörr med elöppnare och hallen i byggnaden är rymligare och mer välkomnande.

– Det som ligger bakom det här är att vi bestämde att vi måste ha högre tillgänglighet. Om man är lite halt och lytt eller om man sitter i rullstol så ska man ändå kunna komma in här, säger John-Erik Eriksson, ordförande i Västerbackens bygdegårdsförening.

Dessutom har ljudanläggningen i bygdegården uppdaterats med bland annat en hörselslinga, nya högtalare och mikrofoner.

– Om man inte hör så bra ska man ändå kunna vara här och njuta av underhållningen, säger John-Erik Eriksson.

Själva arbetet har samordnats av några av föreningens medlemmar, Lars Modig i byggnadskommittén och Jonny Eriksson som fixat med hantverkare. De menar att det är viktigt för byinvånarna att ha ett ställe att träffas på.

– De flesta har ett behov av en samlingslokal, säger Lars Modig.

John-Erik Eriksson berättar att föreningen har runt 350 medlemmar och att bygdegården har nästan 2 000 besökare per år. När Västerbacken nu gjorts mer tillgänglig hoppas de att ännu fler ska kunna komma.

– Det är en kategori människor som tidigare inte kunnat komma in här som nu kan det. Tidigare har vi mer eller mindre fått lyfta in folk, och nu kan de ta sig in för egen maskin, säger John-Erik Eriksson.

Tittar ni på att bygga om ännu mer framöver?

– Det finns många idéer. En grej är ju köket som är trångt och gammalmodigt. Det är en dröm att få till. Då skulle man kunna göra andra typer av tillställningar, som matlagningskurser och så, säger Lars Modig.