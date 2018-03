Projekt ska minska matsvinnet i kommunen: "Vi slänger väldigt mycket per år"

Det slängs mycket mat, både lokalt och globalt. Cirka en tredjedel av den mat som produceras i världen blir till svinn.

– Vi slänger väldigt mycket per år, säger Gunilla Jonsson, miljöstrateg i Bollnäs kommun, och syftar på den mat som slängs sammanlagt i de kommunala köken.

– Serveras det god mat en dag, till exempel tacos, då slängs det mer mat. Man lägger upp mycket, eftersom det är gott, och så orkar man inte äta upp det, förklarar Erik Samuelsson, enhetschef på kostenheten i Bollnäs kommun.

Men nu tar Bollnäs kommun ett krafttag mot matsvinnet.

Kommunens miljömål är att minska mängden matavfall inom kommunens verksamheter. Först inom förskola och skola – och sedan inom äldreomsorgen.

– Tanken är att matsvinnsprojektet ska bli en del av det ordinarie arbetet och omfatta alla förskolor och skolor i kommunen år 2019, säger Gunilla Jonsson.

Till en början omfattar projektet fyra skolor och fem förskolor.

Torsbergsgymnasiet, Alirskolan, Granbergsskolan, Björktjära skola samt Hamregård förskola, Klockargårdens förskola, Björkbackens förskola, Björktjära förskola och Granberg förskola var alla med under den första vägningen.

Matsvinnet på skolorna och förskolorna mättes i hemlighet under en veckas tid för att kostenheten i Bollnäs skulle komma fram till hur mycket som egentligen slängs i skolköken.

– Vi har kommit fram till ett snitt. Det slängs 34 gram mat per person per dag. Det blir 6 kilo per person per år, berättar Susanne Björklund.

Den första mätningen omfattar dock bara det som varje elev slänger, inte svinnet från lunchbuffén eller köksproduktionen.

– Vi kommer att tänka på hur vi kan jobba för att det ska bli mindre svinn. Sedan ska vi mäta en gång till under hösten. Det är för tidigt för att dra några slutsatser, säger Erik Samuelsson.

För varför och hur det slängs mat i de kommunala köken, är frågor svåra att besvara.

– Det kan bero på så mycket varför mat slängs, vad man har för rutiner och varför det ser olika ut olika veckor, och de frågorna behöver komma upp på bordet, säger Gunilla Jonsson.

Resultatet för matsvinnsprojektet kommer att ligga till grund för en handlingsplan som hoppas ta form i början av nästa år. Fram tills dess kommer kostenheten i Bollnäs fortsättningsvis att arbeta för att minska matsvinnet på kommunens skolor.

– Vi har satt upp material från förra veckans mätning. Materialet fungerar som en reminder. Tänk efter och ta inte mer mat än du orkar äta, förmanar Erik Samuelsson.