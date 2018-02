Michael Brinkenstjärnas fru Teresa har gått bort – 37 år gammal: "Allt rämnar runt omkring"

"Vår Älskade Tessan, Min Älskade Livskamrat, Vår Älskade Mamma har nu somnat in och lämnat oss."

Så inleder Michael Brinkenstjärna sitt inlägg på Facebook, där han under onsdagen berättar att cancern besegrat hustrun Teresa.

Det var kärleken till Teresa Celeste som förde Michael Brinkenstjärna till Bollnäs för omkring sju år sedan.

Paret träffades för 12 år sedan, och bestämde sig senare för att bilda familj och gifta sig.

"Vi lovade varandra att vara tillsammans tills döden skiljde oss åt. Vi var starka och gjorde allt tillsammans. Utan Tessan och vår lilla familj som alltid var med på mina turnéer och runt mitt jobb, utan deras stöd hade jag fått lägga av för länge sedan", skriver Michael Brinkenstjärna.

Det var "monstret" cancern, som Michael kallar det, som slutligen besegrade Teresa. Efter ett plötsligt insjuknande i april förra året såg det svart ut för familjen.

"Vi hade allt i livet. Det var perfekt! Plötsligt drogs mattan under våra fötter undan och vi stod med bakbundna händer mot The Big C", skriver Michael Brinkenstjärna.

Hans fru Teresa hade fått cancer i både livmodertappen och livmoderhalsen.

– En mycket ovanlig form så vi fick nästan ett dödsbesked på en gång, säger Michael Brinkenstjärna till Aftonbladet.

På Facebook berättar han hur hon tillfälligt lyckades övervinna cancern i oktober förra året, men hur den senare kom tillbaka så sent som i slutet av januari. Cancern hade spridit sig.

– Sex gånger var Tessan på väg att lämna oss, men hon var stark", skriver Michael Brinkenstjärna.

Du är forever vår Fucking Queen of Everything, som vi alltid sa.

För Aftonbladet berättar han att det varit "total ångest" det senaste halvåret.

– När hon gick bort i går kväll fem i halv nio på kvällen så fick hon äntligen vila. Hon hade så fruktansvärt ont de sista månaderna, säger Michael Brinkenstjärna till Aftonbladet.

"Tessan, jag är evigt tacksam för det liv vi fick tillsammans! Vi älskar dig och saknar dig i all oändlighet. Du är forever vår Fucking Queen of Everything, som vi alltid sa", skriver Michael Brinkenstjärna avslutningsvis på sin Facebook och avslutar med: #fuckcancer.

Teresa Celeste blev 37 år gammal, och lämnar också barnen Milo 7 år, Nova 14 år och Chris 28 år efter sig.

