Meteorolog varnar – risk för frosthalka på vägarna: "Under kvällen blir det kallare"

– Varningen har utfärdats på grund av nattens nederbörd, då det regnat rejält och varit en del snöblandat regn speciellt vid kusten, säger Christoffer Hallgren, meteorolog vid Foreca.

Då temperaturen under morgonen låg omkring noll frös vägbanorna snabbt och plötslig ishalka i Hälsingland. Under morgonen åkte en personbil av vägen på E4 vid avfarten mot Enånger på grund av just halt väglag.

Enligt Christoffer Hallgren finns det fortsatt risk för ishalka då temperaturen förväntas ligga kring noll under dagen.

– Vid kusten kan det möjligen bli lite varmare, strax över nollgradigt. Men under eftermiddagen och kvällen blir det kallare och då finns det risk för ny ishalka, säger han.

– Det kan också bli frosthalka i hela Hälsingland från ikväll och under lördagen, säger Christoffer Hallgren.