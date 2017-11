Vid 17.30 den 2 november gick två män in på en sportbutik i Bollnäs och tog med sig vinterjackor in i provrummen. Där ska de ha klippt bort larmen och tagit på sig jackorna under sina egna jackor.

När de gick ut från butiken upptäckte personalen stölden tack vare dolda larm, men de hann inte stoppa männen som försvann från platsen. Händelsen fångades på övervakningskamera och polisen har goda signalement på de två tjuvarna.

■ ■