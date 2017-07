Man i Bollnäs misstänkt för bidragsbrott

En man i 45-årsåldern från Bollnäs åtalas för bidragsbrott. Mannen ska ha lämnat in felaktiga uppgifter om sina ekonomiska tillgångar till Bollnäs kommun och därmed fått bidrag. Detta ska ha skett under fyra tillfällen år 2015. Nu yrkar kommunen på att mannen medvetet ska ha lämnat in felaktiga uppgifter och kräver att bidragspengarna ska betalas tillbaka. Totalt handlar det om cirka 16 000 kronor och åklagaren ska ha lämnat in en stämningsansökan. Mannen ifråga nekar till att han medvetet ska ha gett kommunen falska uppgifter.