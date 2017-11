Lyx och flärd vid årets Stjärngala: "En kväll där företagen kan träffas under andra former än de vardagliga"

– Vi har bjudit in alla företag och all dess personal, säger Bollnäsdragets samordnare Malou Sköld. Sedan är det ju inte alla som har kommit och inte heller alla som kommer med all personal. Vi är ungefär 125 personer här i kväll.

Stjärngalan anordnas i år för andra året.

– Vi vill ordna en kväll där företagen kan träffas under andra former än de vardagliga. Det är ju också ett sätt att knyta kontakter under lite mer avspända former, säger Malou Sköld.

– I kväll är alla uppklädda och fina men så är det naturligtvis inte i vardagen, konstaterar Karin Helin, ordförande i Bollnäsdraget. Men det är viktigt att få kliva ur träningsoverallen någon gång i bland och ha det lite extra lyxigt.

På plats bland gästerna fanns också kommunalrådet Marie Centerwall.

– Det är väldigt roligt med en sådan här gemensam träff och uppmärksamma extra bra saker, särskilt att träffas på den här lokala nivån, säger Marie Centerwall. Jag tror det betyder mycket för sammanhållningen bland Bollnäs företagare och att det i sin tur är bra för tillväxten i Bollnäs.

Malou Sköld lyfter också särskilt fram utmärkelsen som Årets Stjärna. Där har allmänheten skickat in förslag och av dessa utsågs några till kandidater och sedan fick "folket" gå in och rösta på sina favoriter via bland annat Facebook och Bollnäsdragets hemsida.

– Det är ju faktiskt de här som står där ute i butikerna och säljer, säger Malou Sköld.

Kvällens utmärkelser:

Mästarbrev: Delades ut till Tobias Petersson (Guldsmed Petersson)

Årets MatVärd: Organic Smash

Årets Marknadsförare: Nibo Caravan

Årets Kundfokus: Sibylla/Combigrillen

Årets Stjärna (folkets pris): Lena Lindvall (Boutique Såfin)

Bollnäsdragets Hederspris: Peter Sköld

Under kvällen uppmärksammades äver vinnare som utsetts tidigare under året.

Årets nyföretagare i Gävleborg: Tristar

Årets företagare (Silvertranan): Engstrands golv

Kvällens Meny:

Förrätt: Rödbetsmarinerad laxfilé med parmesancreme

Varmrätt: Oxmedaljonger med rotsakskaka och svartvinbärssås

Dessert: Smarrig blåbärspannacottatoppad med goda och nyttiga bär