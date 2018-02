Lokomotiv fyller 5 år – planerar för jubileumsfest

På alla hjärtans dag för fem år sedan registrerades föreningen Lokomotiv. Drygt tre månader senare, den 31 maj, slogs fotogalleriets portar upp för allmänheten i en av de gamla lokstallarna på SJ-området.

– Att vi lyckades blåsa liv i det området igen, och den gemenskap vi skapade där första sommaren, var helt fantastiskt, säger Anna Alverhag, en av föreningens grundare.

Sedan dess har Lokomotiv genomfört mängder av projekt. Lokalen på SJ-området har de inte längre kvar, men det hindrar inte föreningen från att fortfarande vara aktiv, om än i mindre skala.

– Efter att vi lämnade lokalerna på SJ-området i fjol kände vi att vi behövde en liten paus, säger föreningens ordförande Johanna Syrén och fortsätter:

– Men vi finns absolut kvar. Förra året gjorde vi bland annat ett fotomaraton på asylboendet i Lenninge, hjälpte till att producera utställningen The end will be good and happy, som Anette Helgesson var projektledare för. Och så drog vi igång installationen med kärlekslås ute vid Vågen, som ska visa att man får älska vem man vill.

Integration och jämställdhet är två saker som löper som en röd tråd genom Lokomotivs olika projekt. Under sina fem år har föreningen producerat ett trettiotal fotoutställningar, där hälften av fotograferna varit kvinnor, hälften män.

De har även arbetat med olika integrationsprojekt i samarbete med kommunen, region Gävleborg, asylboenden och olika skolor.

2016 prisades föreningen för sitt arbete för mångfald och jämställdhet på Årets Bild-gala.

Utöver det har Lokomotiv även ordnat fotokurser, arrangerat konserter, festivaler, marknader och hållit föreläsningar.

– Jag är intresserad av genus och normkritik och tycker fortfarande att foto- och konstbranschen är för mansdominerad. Och så tycker vi det är viktigt med integration, säger Johanna Syrén.

Just nu håller Lokomotiv på för fullt med att ta reda på Arbråfotografen Åke Robertsson foton, som han lämnat efter sig efter sin död. Tanken är att de bästa av hans bilder så småningom ska ställas ut, resten ska arkiveras.

– Jag tror de kommer ha ett stort historiskt värde i framtiden, säger Johanna Syrén.

Något firande just den här dagen har Lokomotiv inte planerat för, men till våren när femårsdagen från det att galleriet öppnade börjar närma sig tänker de arrangera en jubileumsfest.

Exakt var och hur det kommer att arta sig är inte bestämt ännu.

– Vi vill försöka skapa en utomhusutställning, helst genom att projicera foton på någon fasad. Men det är fortfarande mycket som måste till för att det ska gå vägen. Så vi vet inte riktigt hur det blir med det, säger Johanna Syrén.

– Men det kommer att bli någon slags happening, exakt vad får vi se. Föreningen mår bra, är kreativ och har mycket på gång fortfarande, så något kommer det att bli, säger Anna Alverhag.

