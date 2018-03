Läsartext: Hälsinglands alpina talanger med bra rytm i LVC-finalen i Kåbdalis

I SG tog Hilda Bengtsson från Bollnäs AK en fin tredje plats i U13 och Carl Dahlin IF Hudik alpin kom åtta och Ville Fredin Järvsö IF kom 13 i herrar U13.

I Damer U14 komTindra Olows Järvsö IF 4:a. Clara Eriksson IF Hudik Alpin 6:a och Lisa Mickelsson IF Hudik Alpin 8:a.

I klassen Herrar U14 kom Carl-Isac Jernkrok Bollnäs AK 9:a, Nils Sved IF Hudik Alpin 11:a och Emil Andersson Bollnäs AK 14.

På lördagens GS kom BENGTSSON Linnea Bengtsson, Bollnäs AK, 6:a i damer U13, Ebba Hedlöf, Bollnäs AK, 10:a, Matilda Jonsson, Edsbyns IF Alpina Förening, 16:e och Alice Elffors, IF Hudik Alpin, slutade 22:a.

I herrar U13 kom Ville Fredrin, Järvsö IF, 5:a, Carl Dahlin,IF Hudik Alpin, 8:a, Arthur Sundblad, IF Hudik Alpin, 12:a, Axel Karsbo, Edsbyns IF Alpina, på placering 19.

I damer U14 tog Lisa Mickelsson, IF Hudik Alpin, en fin tredje placering och Tindra Olows, Järvsö IF, blev fyra.

I herrar U14 tog Carl-Isac Jernkrok, Bollnäs AK, en fin andra plats med Nils Sved,IF Hudik Alpin, på 13:e plats och Sebastian Engelbrekts, Järvsö IF, på 14:e.

På söndagen tävlade ungdomarna slalom och hade många fina framgångar.

I U13 kom BENGTSSON Hilda Bengtsson,Bollnäs AK, trea, klubbkamraten Linnea Bengtsson femma och Matilda Jonsson, Edsbyn, slutade som 23:a.

I U13 herrar kom DAHLIN Carl Dahlin, Hudik, fyra,Ville Fredrin, Järvs, 6:a, Oskar Brunzell, Bollnäs AK, 12:a.

Damer U14 vanns av Tindra Olows, Järvsö, med Clara Eriksson, Hudik Alpin, som fyra och MICKELSSON Lisa Mickelsson, Hudik, på en sjätte plats.

U14 herrar vanns av Carl-Isac Jernkrok, Emil Jonsson,Bollnäs AK, blev 10:a och ENGELBREKTS Sebastian Engelbrekts, Järvsö, slutade på 14:e plats.

I söndagens slalom blev det inte mindre än två lagmedaljer till Hälsingland.

Damer U14 tog hem lagguldet med Tindra Olows, Clara Eriksson och Lisa Mickelsson och herrar U14 tog hem lagbrons med Carl-Isac Jernkrok, Emil Andersson båda från Bollnäs AK och Sebastian Engelbrekts, Järvsö IF.