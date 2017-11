Kundaliniyoga som skänker kraft: "Man lär sig fokusera inåt"

Yogan kom in i Lollo Frisks liv på allvar för lite mer än tjugo år sedan. Hon tog några kurser i yoga och fortsatte sedan praktisera yoga på hemmaplan i Bergvik, Söderhamn, med hjälp av filmer. Intensiteten i yogautövandet har varierat under åren som gått, men för några år sedan kände Lollo att hon längtade efter mer yoga i vardagen.

– Jag ville inte bara träna yoga, jag ville leva yoga, berättar Lollo Frisk.

Detta ledde till att hon valde att utbilda sig till yogalärare i grannkommunen Bollnäs. På så vis kunde hon integrera yogan ytterligare i sitt liv. Genom att lära ut får hon mycket tillbaka.

– Mina elever lär mig ännu mer än jag lär dem, säger Lollo.

Läs även: Yoga på schemat för byggelever i Ljusdal: "Vi vill ta bort tjejstämpeln"

Det finns flera olika grenar av yoga och den som Lollo lär ut är kundaliniyogan. Ett smeknamn är hushållsyogan, eftersom kundalini är utformat för att passa in i vardagen med jobb och familj. Oavsett vart i världen man kommer har dessutom kundalinipassen samma upplägg. Först börjar man med att tona in, vilket betyder att man sitter i lätt meditationsställning och sjunger speciella mantran. Syftet med att tona in är för att komma in i rätt stämning och fokusera på nuet. Efter det börjar den fysiska delen av passet, som följs av vila och meditation. Avslutningsvis tonar man ut, då man precis som i intoningen sitter i lätt meditationsställning och sjunger.

– Även vid meditation kan man sjunga mantran, det kan hjälpa till att lugna tankarna, säger Lollo.

Att fokusera på nuet är en väldigt viktig del i yogan. I dag ökar stressen i samhället och många är ofta långt borta i tankarna. Därför kan den mentala delen av yogan bli en utmaning i början, men det ger stora hälsovinster.

– Med hjälp av yoga får man större självkännedom och kroppsmedvetenhet, eftersom man lär sig fokusera inåt, säger Lollo.

Oavsett om man är nybörjare eller van yogautövare så finns det alltid sätt att utvecklas och utmana sig själv på. För Lollo blev utbildningen till yogalärare en utmaning som väckte många tankar och känslor. Mellan varven kunde hon känna sig osäker och hennes mående gick upp och ner.

Läs också: En paus från vardagsstressen – yoga lockar fler i Bollnäs

Att känslor kommer upp till ytan är inte ovanligt vid yoga. Har man stoppat undan jobbiga tankar inom sig så kommer de ofta fram när man börjar blicka inåt. Lollo har själv upplevt det, men även hört berättelser från sina elever och kollegor.

– Ibland kan man börja gråta utan förvarning, berättar Lollo.

Hon påpekar att det inte är något konstigt, utan det beror på att kroppen rensar sig.

Hälsofördelarna med yoga är något Lollo lyfter fram på sina pass. Andningsövningar och meditation hjälper till med att hantera stress och öka koncentrationen. Kroppsställningarna tränar muskler, inre organ och hjälper till att driva ut slaggprodukter.

– Sedan ger yogan flexibilitet, både i kropp och sinne, säger Lollo.

Själva ordet yoga betyder förening. Syftet är att förena både kropp och sinne, därav upplägget på yogapassen. Med hjälp av yogan kan man skapa balans. För att uppnå denna balans krävs kontinuitet.

– Innan jag blev lärare tyckte jag att disciplin var ett negativt ord. Nu har jag insett att det är disciplin som hjälper mig att främja min hälsa, säger Lollo.

Begreppet sadhana, som nämns i samband med yoga, handlar delvis om disciplin. Sadhana står för en daglig yogisk rutin. De inbitna utövarna kan stiga upp före soluppgången och praktisera yoga i timmar. Men sadhana går att anpassa efter var och ens vardag och behov. Syftet med sadhana är att dagligen göra något som främjar ens hälsa. Det behöver inte vara timmar av meditation och mässande av mantran, utan kan även vara en morgonpromenad eller en yogasekvens på tjugo minuter.

Läs även: Plats för både yoga och pyssel – hemmet är radioprofilen TullaMajas ide

– Yogan passar för alla, eftersom den kan anpassas efter vem man är och hur ens vardag ser ut. Man måste inte vara smidig och vältränad för att börja med yoga, förklarar Lollo.

Lisa Nordahl