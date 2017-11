Krönika: Julhysterin har får pyspunka och kört av vägen

Alltså ... årets julklapp ... Jag tar mig för pannan en gång till!

Det känns som ett stort skämt som vi konsumenter ska tugga i oss utan minsta tvekan, medan branschen står bakom knuten och skrattar, gnider sina händer och smörjer sitt krås.

"Årets julklapp speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm".

Så lyder Handelns utredningsinstituts motivering till varför just denna pryl ska bökas in under våra julgranar i år.

Nämen ... nu kom svettningarna igen ... i pannan.

Jag tror det skett en liten tankevurpa här.

Att cykla på en cykel som reducerar motståndet när man trampar, tack vare en motor – driven av el. Är det verkligen mer hälsosamt och miljövänligt än att exempelvis – cykla?

På en vanlig cykel.

Så klart är det bättre att välja en elcykel framför en bil. Dummare än så är jag inte.

Men om man nu kan tänka sig att "cykla", varför inte göra det fullt ut då? På riktigt?

Det gör jag, till och från jobbet i princip varje dag, sommar som vinter.

Och visst ... det kan hända att min panna kanske blir lite svettig ibland, men det är ju det som är hela grejen.

Att köpa en dyr elcykel och tro att man gör sin kropp en tjänst är att ljuga för sig själv. Ungefär som att tro att man motionerar bara för att man drar på sig en toppluva och sjunker ner i soffan framför en tv-sändning av Vasaloppet, eller köper ett gymkort men aldrig tar sig för att gå dit.

Det går inte att lura till sig bättre hälsa. Alla genvägar leder förr eller senare rakt ner i diket.

Och när vi nu avhandlat dumheterna med att lura i folk att tro att de gör både sig själva och miljön en tjänst genom att köpa en elcykel till jul, så kan vi väl samtidigt passa på att reflektera lite över priset.

Backar vi bandet 5 år var det hörlurar som var klappen vi alla skulle köpa.

Ytterligare några år bak i tiden var det, ljudboken, mössan, ett verktyg, dataspel, en parfym ...

Men i år är det alltså elcykeln.

En snabb googling på elcyklar visar att de kostar mellan 5-6 000 till hissnande 60-70 000 kronor.

Viss skillnad jämfört med exempelvis ... en mössa.

Ändå verkar folk anse att det här med årets julklapp, det är bara något vi ska acceptera, för att i nästa andetag förfäras över att julhandeln åter igen slagit nya rekord, trots allt elände runtom i världen.

Nej, gör det enda rätta ...

Var snäll mot er egen hälsa, miljön och era plånböcker och skit i årets julklapp. Den hederliga gamla hojen funkar mer än väl.Då kommer även du kunna ta dig för pannan och känna att den svettas lite grann - något elcyklisterna aldrig kommer att få uppleva.

Tyvärr.

