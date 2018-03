Här är fyndliraren som förstärker när Bollnäs kapten tar paus: "Fotboll är allt och här finns möjligheter att utvecklas"

Johan Persson har bestämt sig – motivationen tryter och den 27-årige lagkaptenen tar ett brejk från all fotboll.

LÄS MER: Bollnäs lagkapten tvekar om framtiden

En nyckelspelare som playmaker, och inte lätt för Bollnäs GIF att ersätta med bara veckor kvar till premiären i division 2 Norra Svealand.

Då dyker – helt oväntat – ett sällsynt vältajmat och mycket spännande nyförvärv upp.

– Ett bra tillfälle, fotboll är allt för mig och här finns möjligheter att utvecklas, säger Hady Sallah Karim – en mångsidig talang redan med en brokig karriär bakom sig.

LÄS MER: Avstängd för snack – nu är Bahonjic ny lagkapten i Bollnäs

Han är av kurdisk härkomst och kom från norra Irak till Sverige när han var tre år gammal.

I moderklubben IK Tellus blev talangen tidigt tydlig.

– Jag lärde mig snabbt och fick spela med de som var tre-fyra år äldre, berättar Hady Sallah Karim.

Via en säsong i Djursholm kom han till AFC United där han som 16-åring direkt tog plats i U19-laget.

– Jag spelade tre säsonger där, sista året även i U21. Och jag var den ende som fick träna med A-laget. På slutet var det snack om kontrakt, men tränaren Özcan Melkemichel (i dag i Djurgården - reds.anm) tyckte det var ett år för tidigt. Men jag kände samtidigt att U19 inte var utvecklande nog, säger Karim – som drog vidare till Haninge i division 3.

LÄS MER: Trots förlusten – nye tränaren nöjd: "Finns mycket att bygga på"

Förra året spelade han vårsäsongen med Huddinge i tvåan, och på hösten i trean med kometlaget Newroz FC (Bredäng) som lyfte till tvåan.

– Men jag bröt foten och missade matcherna mot slutet. Och nu är jag här, säger Hady Karim – med ett hjärtligt skratt.

Vägen till Bollnäs gick via ett tips till förre BGIF-målvakten Emil Norell från hans nye tränare i Tyresö, som tidigare var verksam i AFC.

– Jag var upp och testade några dagar, det kändes rätt direkt. Det är många sköna snubbar i laget och jag kände mig direkt som en i gänget, en väldigt familjär känsla. Och Bollnäs är en mysig stad, säger 20-åring som flyttade till sitt nya fotbollshem för en vecka sedan.

Många gamla kompisar hemma i Stockholm undrar varför...

– Jo, hahaha, de är så förvånade. Men jag har en så positiv känsla, och tar alla möjligheter för att förtjäna att bli något. Jag är helt fokuserad på fotboll, för att utvecklas behöver jag förtroende och speltid. Det är inte alltid lika lätt att hitta i Stockholm, där det ofta handlar om vad man gjort tidigare och inte kvaliteten som spelare, säger Hady Karim som kan spela på många positioner – men allra helst som mittfältare.

– Där känner jag mig mest bekväm, får ha mycket boll och utmana. Men jag gillar också att vinna boll och att göra mål, jag har ett ganska bra tillslag.

LÄS MER: Bollnäs värvar talangfull målvakt från Ljusdal

Vid sidan av fotbollen hoppas Hady Karim få möjlighet att engagera sig och jobba med integration.

– Det passar mig bra, jag talar kurdiska och förstår arabiska. Jag har också jobbat med det i skolan tidigare, och i Erik Johanssons Sambafotboll för barn och ungdomar där det handlar om lekfullhet, gemenskap och respekt.

Hady Karim är Bollnäs åttonde nyförvärv i en trupp som ser allt mer intressant ut.

– Vi har bra djup och bredd, om det finns tillräckligt med spets återstår att se, säger tränare Magnus "Mini" Jonsson.

LÄS MER: Ny mittfältare klar för Bollnäs

FAKTA – NYTT I BOLLNÄS TRUPP (25 man)

Förluster: Roni Bermal (IK Sleipner), Emil Norell (Tyresö), Johan Persson (paus).

Nyförvärv: Hannes Enander (Rengsjö/Gefle IF), Albin Hultin Svensk (Rengsjö/Gefle IF), Jakob Lindqvist (Ljusdals IF/Gefle IF), Klas Lindqvist (Ljusdals IF/Gefle IF), Lukas Nilsson (Ljusdals IF), Elias Akbal, målvakt (Ljusdals IF), Vali Faisi (åter BGIF, från Ariana) och Hady Karim (Huddinge/Newroz FC). Samt Magnus Jonsson (ny huvudtränare) och Lars Bäckström (assisterande tränare).

Uppflyttade till A-truppen: William Pärleskog, Osman Abdullah och målvakten Carl Henriksson.

Träningmatcher: Sandviken 0–3, Strand 2–0, Hudiksvalls FF 0–3, Edsbyn 3–1, Söderhamn 3–1, Ytterhogdal 2–1.

Kommande: Iggesund (lördag), Rengsjö SK, Ytterhogdal (genrep Solrosens IP tisdag 4 april).

Premiär: Täby FK borta lördag 7 april.

LÄS MER: Tidigare lagkaptenen lämnar Söderhamn – klar för rivalen