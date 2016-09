Framtidens stopp mot skogsbränder: " Här gäller det att branschen samlar sig"

Under en dag på temat skogsbrand i Bollnäs bjöd Vallsta skogsmaskiner in representanter från skogsbranschen, räddningstjänst och forskare för att diskutera gemensamma riktlinjer kring brandsäkerheten i skogen.

Diskussionen blev aktuell efter den stora skogsbranden i Västmanland år 2014. Då var det en markberedningsmaskin som startade branden och idag skiljer sig kraven på säkerhetsrutiner mellan bolagen.

Läs även: Med brandboxen vill Vallstaföretaget stoppa framtida skogsbränder

– Till exempel kan det stå att det krävs nödvändig utrustning och utbildning. Då är det en tolkningsfråga för bolagen om vad som är nödvändigt. Jag tycker om det vore bra med en gemensam lägsta standard och tydligare riktlinjer, berättar Thomas Kolmodin från Vallsta skogsmaskiner.

Läs även: Här är medlet som ska minska antalet bränder

Många diskussioner under temadagen handlade om att undvika ett totalstopp för skogsbruk under de perioder när risken för skogsbrand är som störst under sommarmånaderna.

– Här gäller det att branschen samlar sig och hittar lösningar så att det inte blir en lagstiftan, då kan det bli väldigt fyrkantigt, berättar Bengt Algotsson, skogsmästare Mellanskog.

– Förhoppningsvis kommer vi gemensamt fram till en standard som gör att vi undviker ett myndighetsbeslut som sker över huvudet på oss, berättar Thomas Kolmodin.

Vallsta skogsmaskiner har tagit fram en så kallad brandbox, som innehåller allt som behövs för att snabbt kunna släcka bränder innan de sprider sig. Den är tänkt att tas med de dagar då risken för skogsbränder är som störst.

– Det vi hela tiden fokuserar på är en snabbinsats. Sen om det ska vara en brandbox eller en kaffekopp spelar ingen roll om det är tillräckligt snabbt. Stora vattensystem tar lång tid men tar man istället en brandsläckare går det fortare, säger Thomas Kolmodin.

Läs även: Varning för brandrisk i Gävleborg

Utöver Brandboxen demonstrerade företaget Miraculum miljövänliga brandskyddsmedel. Medlet som består av olika saltlösningar hade applicerats på tyger, torrt hö och mossa. Hälften av högarna var preparerade med medlet och efter att räddningstjänsten tänt på visade det sig snabbt vilken av högarna som hade preparerats.

Bakom medlet står Freddy Klaffmo som har utvecklat produkten i Arbrå. Runt 50 representanter från de olika företagen deltog under temadagen och alla var överens om att gemensamma riktlinjer behövs.

– Efter branden i Västmanland har vi märkt en skillnad i debatten på nationell nivå. Förr pratade man aldrig om skogsbränder men nu är det väldigt aktuellt. Kan branschen själv skapa en norm som alla följer är det bäst, berättar Torbjörn Wannqvist räddningschef på Komunförbundet Södra Hälsingland.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

► Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

► Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!