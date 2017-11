Deras långa väntan på ett svar från Migrationsverket: "Man känner sig stressad av hela situationen"

Kanaga Rasoli kommer ursprungligen från Afghanistan. Till Sverige kom han som ensamkommande flyktingbarn till Sverige för två år sedan under den stora flyktingvågen. Fortfarande vet han inte om han får stanna.

Kanaga går på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs tillsammans med omkring 15 andra ensamkommande flyktingbarn. Däribland Hamidollah Mirzai, som också kommer från Afghanistan, och Abdul Razzaq som kommer från Pakistan.

De skulle kunna vara tre glada och spralliga tonåringar, men de mår inte bra.

– Det känns inte alls bra, säger Hamidollah.

Ovissheten om de kommer att få stanna kvar sätter sig i huvudet på dem. De ligger och grubblar om nätterna och kan inte sova, delvis därför fungerar de inte heller om dagarna.

De är trötta och utmattade av två års spänd väntan och har svårt att koncentrera sig i skolan.

– Man känner sig stressad av hela situationen, säger Kanaga med rödsprängda ögon.

Kanagas pappa var statligt anställd i Afghanistan och när talibanerna stärkte sina ställningar i den provinsen började de systematiskt förfölja dem som jobbat för den stat som i början av 2000-talet tog över efter talibanerna. Och inte bara dem utan deras familjer också.

– De säger att vi är "orena", konstaterar Kanaga.

Hamidollah är shiamuslim och när talibanerna marscherade skickade hans föräldrar iväg honom och hans lillebror till Iran. Då var Hamidollah tolv år, men han fick ändå börja jobba för att kunna försörja sig.

– Vi började jobba på en kemisk fabrik, berättar Hamidollah. Vi fick jobba tolv timmar om dagen.

Jobbet var hårt och i dag har han stora besvär av utslitna höfter. Eftersom de var papperslösa hade de också fullt upp med att hålla sig undan den iranska polisen. Efter ständiga trakasserier och ibland rena misshandeln från polisen fick han nog och flydde vidare västerut.

Såväl Hamidollah som Kanaga och Abdul har gjort ungefär samma resa.

– Det var jobbigt, säger Abdul. Vi gick till fots och tog oss över höga bergskedjor för att komma till Turkiet.

Smugglarna var heller inte snälla utan slog ofta de flyende. De fick också sällan tillräckligt att äta vilket gjorde att de mer eller mindre fick svälta.

– Jag var bara skinn och ben när jag kom till Grekland, säger Abdul.

Alla gjorde de också resan över havet, mellan Turkiet och Grekland, i överlastade gummibåtar. En fruktansvärd upplevelse.

– Ingen i båten kunde simma, det var trångt och alla bara grät eller bad hela resan, säger Abdul.

– Vi reste 60 personer i en gummibåt för 30 passagerare, berättar Kanaga. Men vi kunde inte neka heller, då kunde man bli skjuten av smugglarna som drev ut oss i båtarna under vapenhot.

Vid det tillfälle som Kanaga tog sig över havet var det tre båtar som gav sig av.

– Båten bakom oss kapsejsade och alla i den drunknade, säger Kanaga.

Att de valde att söka asyl i just Sverige var något som växte fram efter vägen. Det finns ju trots allt flera länder mellan Grekland och Sverige, men de hörde många andra efter vägen som sa att Sverige var ett bra land att komma till.

– Och när vi kom var också alla väldigt välkomnande, säger Hamidollah. Men i dag låter det helt annorlunda.

- Det känns inte som att handläggarna på Migrationsverket lyssnar på vad vi säger, de verkar mest bara vilja bli av med oss, fortsätter han.

Nu känner de sig lurade. Efter att först ha invaggats i tron att de skulle få vara kvar har besluten dragit ut på tiden och de känner hur chanserna minskar. Hamidollah har också fått avslag på sin asylansökan, men överklagat. Nu väntar han på ytterligare ett beslut.

Alla tre grabbarna är också i 18-årsåldern. Och när ett ensamkommande barn fyller 18 händer mycket. De förlorar sin gode man, de blir av med sitt boende och flyttas ofta till andra delar av landet och mister därmed också sina kamrater. Riskerna att få avslag på sin asylansökan ökar också efter att man har fyllt 18 år.

Varken Hamidollah, Kanaga och Abdul bor heller kvar på något HVB-hem. De har i stället fixat boende själva via sina egna nätverk. Hamidollah och Kanaga bor i Arbrå och Abdul i Kilafors.

De är också skarpt kritiska mot att Migrationsverket överhuvudtaget skickar tillbaka flyktingar till Afghanistan.

– De säger att det är lugnt i Kabul, men jag är inte från Kabul. Jag kommer från en nordlig provins som behärskas av talibanerna, säger Kanaga.

– De säger att det är lugnt trots att det dör i snitt 50-60 personer dagligen i olika terrorattentat, säger Hamidollah. Att Migrationsverket säger att det finns lugna områden är inget annat än dubbelmoral, tänk bara vilken landssorg det skulle bli här i Sverige om bara en människa dog i ett terrorattentat.

– Vi flydde från döden. Nu vill Migrationsverket skicka oss tillbaka till döden, då kan vi lika gärna ta livet av oss redan nu, säger Kanaga.

Och Abdul håller med.

– Jag vill aldrig tillbaka, jag kan inte återvända för det finns inget kvar, säger han. I så fall kan jag lika gärna begå självmord här i Sverige.

Men fortfarande har de inte gett upp hoppet om att få stanna.

– Vi måste hoppas, säger Kanaga Rasoli. Har vi inte hoppet har vi ingenting.

Fakta:

• Sammanfattningsvis var antalet inkomna ansökningar om asyl från ensamkommande barn 35 369 under år 2015 respektive 2 199 under år 2016.

• Under år 2015 avgjordes 4 660 asylärenden för ensamkommande barn och under 2016 avgjordes 9 491 asylärenden. Under år 2015 beviljades ungefär 3 000 ensamkommande barn asyl i Sverige respektive 6 853 år 2016.

• Detta betyder att de allra flesta barn som kom till Sverige som asylsökande under 2015 året fortfarande väntar på ett beslut.

Källa: Migrationsverket

