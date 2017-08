Bil stals under natten från bilfirma i Bollnäs

Det har kommit in en anmälan till polisen att en personbil stals under natten från Bilcity i Bollnäs. Omständigheterna hur stölden gått till är oklara. Men bilen hittades under fredagen i de centrala delarna av Bollnäs.

– Man har hittat den här bilen på Tjärnbergsgatan, så den har kommit till rätta, nu får vi se vad spåren kan leda till, säger Mikael Hedström, presstalesman för polisen.

Det fanns under fredagen ingen misstänkt person för stölden.

