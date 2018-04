Besparingskrav upphävs – Brotorget ska städas: "En arbetsmiljöfråga"

I det besparingsförslag som nämnden beslutade om i september 2017 ingick en driftsbesparing om 250 000 kronor på Brotorget och Stadshustorget. Det skulle bland annat innebära en försämrad skräphantering, avsaknad av blommor, en stängd toalett på Brotorget, ingen julgran och begränsad julbelysning längs Långgatan.

Förvaltningen har fått ta emot synpunkter från allmänheten som anser att de här torgen måste skötas då de är ansikte utåt för turism, medborgare och företag. Det finns också ett tryck på att upphängningsanordningarna till julbelysningen i Bollnäs centrum måste ordnas.

– Vår gatupersonal fick ta emot mycket skit när julbelysningen måste monteras ned sist, säger Anders Aune. Och med tanke på vilket ramaskri det blev då ser vi det här som ett allvarligt arbetsmiljöproblem för vår personal.

I stället presenterade nu förvaltningen ett förslag där motsvarande 250 000 kronor i stället ska sparas in på ett uppskjutet underhåll av två vägar. Det rör sig om Lingonvägen och Södra Kilaforsvägen.

Upprinnelsen till det här besparingsförslaget var ett förslag där man skulle spara in 850 000 kronor på att lägga ner simhallen i Arbrå. Thomas Backan (C), lade då tillsammans med Jan Nordbakken (M), Stig-Göran Allevik (SD) och Ragnar Berglund (BP) fram ett motförslag som i stället bland annat skulle spara in på torgskötseln med 250 000 kronor.

Men även det beslutet har mött en hel del kritik, exempelvis från kommunens parkchef, Ingalill Rundgren. Att ta bort 250 000 kronor från torg- och parkskötsel skulle, enligt henne, också få stora konsekvenser för torgen i Bollnäs stadskärna.

Förvaltningens nya besparingsförslag föll dock inte helt i god jord.

– Att spara in på skötseln på Brotorget skulle ju vara en pik till kommunstyrelsen, menade Thomas Backan (C). Det de har gjort är att lägga driftskostnaden för det nya Brotorget i knät på oss utan att ge oss några extra anslag.

– Jag kan hålla med om det felaktiga i att vi inte fått mer pengar för driften av Brotorget, konstaterade Jan Nordbakken (M). Men som det ser ut i nuläget måste jag ändå rösta enligt förvaltningens förslag.

Förvaltningsförslaget att undanta torgskötseln från besparingar gick också igenom.

– Under protest, kommenterade Thomas Backan.

