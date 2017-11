Anders från Kilafors uppskattar lokal journalistik: "Viktigt att granska även i en liten kommun"

Han har alltid brukat läsa papperstidningen och även om han nu mest läser nyheterna via mobiltelefonen så har han kvar sin prenumeration på Ljusnan och får då även tillgång till alla artiklar på helahälsingland.se.

I dagarna är det ett år sedan helahälsingland.se inledde Plus-satsningen, det vill säga att delar av artiklarna på sajten är bakom betalvägg och kräver att läsaren har ett Plus-konto.

– Jag har full förståelse för att man tar betalt, ingen varken kan eller vill väl jobba gratis. För mig som redan betalade för en prenumeration av papperstidningen blev det ju dessutom som att man får en tjänst till när man får full tillgång till det som finns på nätet, Bandypuls är också en bonus, säger Anders Forsberg.

Själv läser han det mesta även om det blir mycket sport. Framför allt vill han läsa lokala nyheter.

– Man vill ju ha koll på vad som händer lokalt runt omkring sig. Det är viktigt att någon granskar makten även i en liten kommun som Bollnäs, jag tror inte att riksmedia skulle granska Bollnäs så ofta om inte ni på helahälsingland.se och Ljusnan gjorde det.

Förr läste han alltid papperstidningen på morgonen, men numer blir det oftast på kvällen. Under dagen håller han sig uppdaterad via helahälsingland.se och då oftast via mobilen.

– Det blir lite då och då när man får en stund över. När man har rast på jobbet eller så, säger han.