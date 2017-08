Alfta-Edsbyn bästa hälsingelag när serien fortsatte i Grängesberg

Alfta-Edsbyn blev bästa hälsingelag när motocrosserien fortsatte på Örabanan i Grängesberg i söndags.

Laget knep en andraplats – efter suveräna Dala-Falun.

Säsongens andra deltävling i nedre norra vanns i säker stil av Dala-Falun. Stefan Olsson blev lagets främste med två heatsegrar samt en andraplats – vilket även gjorde honom till dagens bästa förare totalt.

Största konkurrensen mötte Olsson av Anton Wallin. Bollnäs ankare inledde med en tredjeplats i den första division 1-finalen och vann därefter, före Olsson, i heat 2. Anton avslutade därefter dagen med ytterligare en tredjeplats.

Alfta-Edsbyn slutade tvåa i tävlingen på behörigt avstånd. Max Lilja tog flest poäng till laget – elva, sjua respektive sexa i sina tre framträdanden. Jeff Oxelmark samt Andreas ”Hubbe” Lundberg bidrog även de med stabila körningar, hela tiden på den övre halvan av resultatlistorna.

Desto hårdare var kampen om tredje plats, där Rättvik-Boda lag 1, Woxnadalen samt Bollnäs lag 1 var inblandade. Trion slutade i nämnd ordning. Bollnäs lag 2 knep sjätte plats.

Per Granqvist styrde i mål som femma i det första heatet, men tvingades därefter bryta heat 2 och startade aldrig i epilogen. Bollnäs lag 1 gick därmed miste om värdefulla poäng.

Flest poäng i Woxnadalen tog Jesper Höglund, som bäst fyra i det andra heatet.

Totalt leder Alfta-Edsbyn tabellen på 38 poäng efter två andraplatser. Dala-Falun skuggar en poäng efter och samma marginal skiljer de sistnämnda till tredjeplacerade Bollnäs lag 1. Woxnadalen parkerar som fyra på 35 poäng.

Kurt Eliasson

GRÄNGESBERG: Motocross, serien

Division 11) SMK Dala, 228 poäng, 2) Alfta-Edsbyn MCK, 198, 3) Rättvik-Boda MK lag 1, 186, 4) Woxnadalens MK, 184, 5) Bollnäs MK lag 1, 181, 6) Bollnäs MK, lag 2, 131, 7) SMK Tierp, 99.Heat 1: 1) Stefan Olsson, Dala, 2) Jonathan Bäck, Rättvik, 3) Anton Wallin, Bollnäs…5) Per Granqvist, do, 6) Jesper Höglund, Woxnadalens MK, 8) Jeff Oxelmark, Alfta-Edsbyn, 9) Michael Vincent, Woxnadalen, 10) Andreas Lundberg, Alfta-Edsbyn, 11) Max Lilja, do, 12) Alexander Berglund, Bollnäs, 13) Joel Larsson, do, 14) Lars Källänge, do, 17) Edwin Andersson, Woxnadalen, 23) Leif Berglund, Bollnäs.Heat 2: 1) Wallin, 2) Olsson, 3) Gustav Milling, Dala-Falun, 4) Höglund, …7) Lilja, 8) Vincent, 9) Lundberg, 10) Oxelmark, 13) Alexander Berglund, 14) Lars Källänge, 18) Peter Nilsson, Woxnadalen, 20) Alexander Jonsson, Bollnäs, 23) Erik Källänge, 24) Granqvist.Heat 3: 1) Olsson, 2) Bäck, 3) Anton Wallin…6) Lilja, 7) Vincent, Woxnadalen, 8) Höglund, do, 9) Erik Källänge, 10) Joel Larsson, 11) Oxelmark, Alfta, 13) Lundberg, 15) Alexander Berglund, 16) Lars Källänge, 18) Andersson, 21) Jonsson.Division 21) Mockfjärd MK lag 1, 234 poäng, 2) Grängesbergs MS, 202, 3) AMF Årsunda lag 1, 201, 4) Ludvika MX lag 1, 159, 5) AMF Årsunda lag 2, 142, 6) Rättvik-Boda MK, lag 2, 139, 7) Mockfjärd MK lag 2, 118, 8) Ludvika MX lag 2, 107, 9) Mockfjärd MK lag 3, 56.Ställning efter två deltävlingar1) Alfta-Edsbyn, 38 poäng, 2) Dala, 37, 3) Bollnäs lag 1, 36, 4) Woxnadalen, 35, 5) Rättvik-Boda lag 1, 34, 6) Bollnäs lag 2, 30, 7) SMK Tierp, 27, 8) Mockfjärd lag 1, 21, 9) Årsunda lag 1, 17, 10) Grängesberg, 15, 11) Ludvika lag 1, 15, 12) SMK Gävle, 14, 13) SMK Söderhamn, 12, 14) Rättvik-Boda lag 2, 10, 15) Folkare MK, 10, 16) Årsunda lag 2, 8, 17) Mockfjärd lag 2, 7, 18) Ludvika lag 2, 7, 19) Ljusdals MK, 7, 20) Mockfjärd lag 3, 3.