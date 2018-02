Bättre betalt för virket – Mellanskog skjuter till premie till sina medlemmar

Mellanskog gjorde under fjolåret en vinst på 82 miljoner kronor. Konjunkturen är stark, och det vill föreningen ska speglas i priserna till skogsägarna. Därför inför de från och med den 1 februari en medlemspremie vid nykontraktering av barmarksavverkning.

– Vi arbetar för starkare skogsägare och rikare skogar, därför är det självklart för oss att ge våra medlemmar mer betalt för virket när vi har möjlighet att göra det, säger Sture Karlsson, i ett pressmeddelande.

Premien innebär 25 kronor per kvadratmeter (toppmätt fastvolym) för timmer och 20 kronor per kvadratmeter (fast volym under bark) för barr- och granmassaved.