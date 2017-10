Allt fler kvinnor drabbas av endometrios – nästan fördubbling i Gävleborg under tio år

Mer än dubbelt så många kvinnor i Sverige fick vård för endometrios under 2016 jämfört med 2006. Även i Gävleborg har antalet diagnoser inom den öppna vården ökat kraftigt under samma period, från 48 personer till 92 personer per 100 000 invånare.

Endometrios drabbar ungefär 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen orsakas av att det växer livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Ett vanligt symptom är stark smärta vid menstruation.

Läs också: Vanja och Erika har endometrios: "Det är inte normalt med jättemensvärk"

Socialstyrelsens siffror som sammanställts av nyhetsbyrån Siren visar också att det råder stora skillnader i landet när det gäller vård av endometrios. – Det är därför Socialstyrelsen nu tar fram nya nationella riktlinjer för endometrios, så att det blir någorlunda lika i hela landet, säger Matts Olovsson, överläkare på kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs också: Endometrios: "Inom sjukvården uppfattas patienterna som gnällfior"

Han tror också att det finns ett stort mörkertal vad gäller endometrios, eftersom läkare måste se förändringarna på livmodern för att ställa diagnosen, vanligen genom titthålsoperation. På grund av komplikationsrisker och höga kostnader görs inte titthålsoperation i onödan, enligt Matts Olovsson.