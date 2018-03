Tåget mellan Gävle och Sundsvall klockan 16.10 ställdes in och resenärerna hänvisades till nästa tåg en timme senare. Tåget mellan Sundsvall och Gävle klockan 19.02 ställs också in. Ingen ersättningsbuss har satts in.

Problemen påverkar också sträckan mellan Gävle och Ljusdal, då tåget från Gävle klockan 17.10 samt från Ljusdal klockan 21.10 har ställts in. I stället hänvisas resenärer till ersättningsbussar.