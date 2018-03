Ljusdals tränare om det kollapsade fotbollstältet: "Jag trodde det var ett skämt"

Tomas Wennberg befinner sig i Norge och fick beskedet via sms på morgonen.

– Jag trodde det var ett skämt naturligtvis. Men jag har ingen aning hur det ser ut mer än att den har pyst i hop. Det är förstås jättetråkigt att det händer. Det påverkar några lag som får lite sämre förutsättningar. Det krävs en massa jobb, men förhoppningsvis får vi upp den snabbt.

Senaste gången tältet rasade i hop var i slutet av december förra året. Då tog det bara några dagar innan tältduken var på plats igen efter att över 100 frivilliga personer ställt upp och jobbat hårt över nyårshelgen.

Ljusdals IF befinner sig mitt i förberedelserna inför klubbens första säsong i elitettan. Seriepremiären är drygt en månad bort. På lördagen var laget på plats i BL Arena för sin femte träningsmatch när Gefle IF besegrades med 1–0. Nästa söndag har Ljusdal en träningsmatch inplanerad mot nyblivna division 1-laget Sandviken.

– Det är så klart tråkigt om vi inte kan träna där. Men jag pratade med Micke (Helmersson, tränare) bara för en stund sedan. Vi sa att vi måste rannsaka oss själva oss,. Det är ingen katastrof. Om vi har bland de bästa förutsättningarna i hela Sverige måste vi komma ihåg att vi klarade oss bra innan vi hade tältet också. Det bara för två år sedan som vi sprang efter gatorna i Ljusdal, säger Tomas Wennberg.

– Det finns lösningar på det här om man skulle leka med tanken att det skulle ta ett tag att få upp tältet igen. Vi kan åka till i Edsbyn, Delsbo, Hudiksvall och Iggesund. Det är viktiga är att vi har haft fyra och halv månad med kanonförutsättningar

Det hela får också konsekvenser för DM – totalt fyra matcher skulle ha spelats under söndagen. Hälsinglands fotbollförbund skriver följande på sina Facebook-sida: "Vi har under morgonen nåtts av det tråkiga beskedet att hallen i Ljusdal rasat under natten. I dagsläget vet vi inte när matcherna kan spelas."

FAKTA: Uppskjutna matcher I DM

11 mars: Kilafors–Rengsjö, Edsbyn–Norrala, Edsbyn-Näsviken, Tallåsen-Bollnäs,

Klockan elva på söndagen samlades frivilliga som ville hjälpa till med arbetet att resa fotbollstältet igen. En av dem var Ljusdals lagkapten Jonnah Tönners:

– Det är så klart tungt. Men vi reste tältet förra gången och varför skulle vi inte kunna göra det igen. Vi ska ta med spadar och jag tror att vi ska skotta snö från tältet och drar bort vajernätet. Mer vet jag inte just nu. Och vi hoppas förstås att det är lika mycket folk som vill hjälpa till igen, säger hon.

