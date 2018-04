Genrep i Umeå för Ljusdal – sen börjar nedräkningen: "Vi bara längtar"

LÄS MER: Storsatsning på Elitettan – se vår uppesittarkväll inför premiären

Ljusdal inledde med lagets första förlust evigheter då det blev 0–2 mot hårdsatsande Kvarnsveden i den första träningsmatchen.

Efter det har laget varit obesegrat och slagit bland andra Umeå och Sundsvall.

Nu väntar ett sista test inför premiären den 15 april hemma mot Lidköping.

Och det blir en retur mot Umeå, ett lag som siktar högt i årets Elitettan. Och känslan är fortsatt god hos nykomlingen.

– Det har funkat jättebra under våren, truppen är bra och alla är supertaggade. Vi har stora kliv, det är ett helt nytt spelsystem vi tränat in och de nya tjejerna som kommit in gör att vi utvecklas. Man lär sig nåt hela tiden, säger Frida Pickles, som ser potential hos nyförvärven och en nog så viktig sidoeffekt av en bredare och bättre trupp.

– Det är en helt annan fart på träningarna. Alla vill visa att de vill ha en plats i startelvan, det är konkurrens på alla platser. Och det är kanon att det är så.

För hennes del så startade säsongen lite senare än övriga spelare, på grund av en sedan länge inplanerad långsemester missade hon Ljusdals första matcher mot Kvarnsveden och Umeå. Så vad som väntar i seriepremiären är höljt i dunkel för Ljusdalsveteranen.

– Jag har inte superkoll, mer än att alla lag är skitbra. Jag tror man kan räkna med många lag i år, att det är en jämn serie. Vi kommer köra på det vi hade ifjol, att vinna varje match. Det är mycket av styrkan i vårt lag.