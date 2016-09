Ljusdals bästa målskytt om framtiden: "Vill inte prata om det nu"

19-åriga Victoria Forss från Hudiksvall lämnade Mohed efter förra säsongen – och gick istället till Ljusdal. Under vinterträningen i fotbollshallen visade det sig att hon utvecklats i rekordfart, och hon öste in mål under våren.

Lika succéartad har kanske inte hösten varit för Forss, som spelat på kanten på Ljusdals offensiva mittfält. Till matchen mot Tierp gjorde tränarna ett försök att spela Forss som offensiv innermittfältare, med rätt att kliva offensivt.

– Det här var nästan roligare, jag får en fri roll däruppe. Ibland kan det bli lite statiskt på kanten, så det här var en skön roll, säger Victoria Forss.

Som så många tidigare matcher så är Johanna "Jajja " Kämpes hörnor ett av Ljusdals bästa vapen. Redan i den tredje minuten slog hon en livsfarlig från höger – och i röran framför målet skickade Matilda Wennberg in 1–0 i nättaket.

Sedan snappade Victoria Forss upp att Tierps försvar höll på att ställa till det. En misskommunikation mellan målvakt och försvarare gjorde att bollen låg fri, och Victoria Forss kunde bara skicka den mot ett tomt mål.

– Det blir lite rörigt i straffområdet, jag ser att målvakten kommer ut och jag lägger den bara på mål, säger Victoria Forss, vars 2–0-mål i matchen var hennes tolfte totalt i serien.

– Jag blir ju som en forward när vi äger boll, jag ska komma i djupet och utmana backlinjen, säger hon.

Innan den första halvleken var över hade Ljusdal även satt 3–0, då Johanna "Jajja" Kämpe vände runt och nätade från nära håll. Sett till matchbilden var nog Ljusdals ledning något i överkant – då Tierp spelade nog så bra fotboll som hemmalaget.

Mer spännande än en sen 1–3-reducering för Tierp, som hade fyra ribbträffar i matchen, blev det dock inte.

– Vi hittade spelet i första halvlek i alla fall, som vi ska. Sen tappar vi lite i andra när vi blir lite trötta och slår fler felpass, säger Victoria Forss.

Hur ser du på din säsong i stort?

– Det blev ju lite mål där, ganska många på vårsäsongen. Det blir så ibland, det beror lite på hur man kommer in i matchen och hur vi spelar, sådana grejer.

Hur ser du på din fortsättning i Ljusdal nästa säsong?

– Inga kommentarer. Jag säger ingenting, jag vill inte prata om det nu.

Du har inte lovat Ljusdal något?

– Nej, det har jag inte. Vi får se vad som händer.

Ljusdals IF har i dagsläget inga skriftliga avtal med sina spelare. Men enligt tränaren Tomas Wennberg förs samtal för att säkra så stor del av truppen till nästa säsong som möjligt.

– Jag vet att styrelsen har pratat med alla spelare, eller de flesta i alla fall. Det låter ganska positivt, säger han, och fortsätter:

– Det är ingen som har aviserat något annat än att de ska fortsätta. Men det kan ju vara jobb eller skola som kan komma, men det är inget vi vet nu.

Tomas Wennberg uppskattar att det är "rätt många lag" i den här serien som har kontrakterade spelare.

– Vi har en vision om att göra det till nästa år också, säger han.

Matchfakta – Division 1 norra Svealand

Ljusdal–Tierp 3–1 (3–0)

Målen: 1–0 (3) Matilda Wennberg, 2–0 (20) Victoria Forss, 3–0 (40) Johanna Kämpe, 3–1 (88) Ida Pettersson.

Domare: Kjell Gustavsson, Bollnäs.

Publik: 289 (Erik Hamréns plan, Ljusdal)