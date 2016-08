Sista chansen att växla in gamla sedlar på banken – miljontals sedlar fattas

20-, 50-, och 1000-kronorssedlarna som slutade att gälla som betalningsmedel 30 juni har fortfarande gått att växla in på banken. Fram tills nu.

– Om du fortfarande har sedlar hemma så är det hög tid att gå till banken och sätta in dem på bankkonto nu, säger Christina Wejshammar på Riksbanken, till Expressen.

31 augusti är sista dagen att växla in sedlarna på banken. Från den 1 september är enda sättet att växla in pengarna att skicka in dem till Riksbanken, då mot en avgift på 100 kronor.

Det är stora mängder sedlar som fattas. Totalt saknas 36 miljoner 20-kronorssedlar, fem miljoner 50-kronorssedlar och 300 000 tusenkronorssedlar. Det totala värdet på de saknade sedlarna är över 1, 3 miljarder kronor.

I oktober kommer sedan de nya 100- och 500-kronorssedlarna och de nya 1-, 2, och 2-kronorsmynten. De äldre versionerna av de betalningsmedlen blir ogiltiga efter 30 juni 2017.

