Sjätte raka segern för Hudiksvall – jagar Sandviken i toppen av tabellen

Sett till all statistik som återfinns skulle Hudiksvall inte ha några problem att vinna lördagens hemmamatch mot Valbo på Glysis Sparkbanken Arena. Så var också faktumet till slut, men inte förrän gästerna stretat emot med allt man hade.

Valbo tog faktiskt ledningen i matchen, som till största delen fick spelas i regnet på konstgräsplanen, när Alexander Sjöström hittade rätt efter att en lite felplacerad hörnboll istället hamnat ute i spelet igen. Då var man inne i matchens 16:e minut och hemmapubliken kände nog en viss oro för sitt lag, som inte hade vaskat fram några större målchanser ännu.

Men det skulle vända, och det med bravur. Förvisso var det bara 1–1 i paus, sedan Christoffer Lindberg sprungit sig helt fri och kunde kvittera efter 28 minuter, men i den andra halvleken skruvade Hudiksvall upp tempot rejält.

Tio minuter in på densamma hade Hudiksvalls skyttekung Pelle Lööf ett gyllene läge att skicka in bollen men Valbomålvakten Sebastian Henriksson förstörde det roliga den gången. Men ledningen skulle komma trots allt. På ett inlägg nickade backen William Wallin in 2–1 bakom gästernas målvakt, till publikens glädje.

Efter ledningsmålet släppte en tyngd från hemmalagets axlar och man började spela ut sitt spel mer och mer, mycket tack vare att Valbo flyttade upp för att få till egna målchanser. I och med detta spelsätt kunde hemmalaget trycka på hårt och lagets tredje, fjärde och femte mål kom alla i de sista 20 minuterna, då Andreas Persson och Ridwan Abduselam Beyan gjorde ett mål vardera.

Även tidigare nämnde skyttekungen Lööf fick äntligen sätta dit en boll i en match där han haft flera lägen att göra just det och Hudiksvall gick till slut från matchen med en komfortabel hemmaseger.

– Det är skönt att vinna, så klart. Det var lite trevande i början men andra halvlek tycker jag är vår. Vi för spelet och det är alltid bra att vi får in lite bollar och kan döda av matchen där i andra, säger en nöjd Pelle Lööf efter slutsignalen.

– Det kändes lite motigt ett tag men sedan kom det ockå ett mål från mig till slut. Jag gör en djupledslöpning, får ett riktigt bra pass och kan sedan lägga in den i bortre, så det var riktigt skönt.

Matchfakta:

Hudiksvalls FF – Valbo FF 5–1 (1–1)

Målen: 0–1 (16) Alexander Sjöström, 1–1 (28) Christoffer Lindberg, 2–1 (60) William Wallin, 3–1 (71) Andreas Persson, 4–1 (82) Pelle Lööf, 5–1 (92) Ridwan Abduselam Beyan

Domare: Robert Ahlman, Bollnäs