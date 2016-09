Oavgjort för Söderhamn i mötet mot Ånge: "Det är en mycket märklig match"

Under söndagen ställdes Söderhamn mot Ånge IF på bortaplan. Söderhamn hade greppet i första halvlek, i den 32:e spelminuten fick de in matchens första mål genom Johan Edberg. Bara tio minuter efter var det dags igen men då var det Adam Jonsson som stod för laget andra mål. Söderhamn hade övertaget inför andra halvlek, men sen vände det för Ånges del.

– Vi ska avgöra reda innan paus med tanke på de lägen vi hade. Det ska vara 4–0 i paus, säger Dennis Ohlson.

Ånge vaknade till liv i andra halvlek och efter bara åtta minuter in i andra halvlek fick de in sitt första mål. Söderhamn slet och hade en hel del målchanser men lyckades inte få in bollen, men hemmalaget hade trots allt fortfarande ledningen. Men i den 71:e spelminuten kunde Ånge kvittera till 2–2. Det resterande 20 minuterna av matchen hade både lagen många målchanser men inget av lagen lyckades med att få in bollen, utan det slutade oavgjort.

– Det är en mycket märklig match. I andra halvleken fick vi motvind och de klev fram hårdare, vi blev skärrad. Det är en för dålig fotbollsmatch, vi fick inte upp bollen riktigt och vi blev lite stirrig.

Vad fungerade bättre i första halvlek?

– Vi måste avgöra i första, vi sätter oss själv i situationen. Vi kom förbi deras press mycket bättre, säger han.

Ånge IF – Söderhamns FF 2–2 (0-2)

Målen: 0-1 (32) Johan Edberg, 0-2 (42) Adam Jonsson, 1-2 (48) Remone Gordon, 2-2 (71) Remone Gordon.

Domare: Henrik Molin