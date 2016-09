Ellika Persson räddade poängen när Ljusdal tog emot Bele Barkarby

Gamle Ljusdalsspelaren Stina-Lee Arlmark höll på att bli matchhjälte för Bele Barkarby när den 18:e omgången av damernas division 1 Norra Svealand spelades under söndagen. Arlmark, tidigare Bäcklin, gjorde nämligen matchens första mål i slutskedet av den första halvleken – ett mål som sedan stod sig riktigt länge.

– Det är jätteviktigt för min egen del att jag kan visa att jag kan komma tillbaka hit och fortsätta göra mål. Det är viktigt för mitt självförtroende, säger bortalagets målskytt, som var nöjd med att få med sig en poäng.

Matchbilden i den första halvleken var annars ganska avvaktande och hemmalaget Ljusdal hade stora problem med att hitta in bakom sina motståndares backlinje. De inlägg man försökte med var förvisso höga och långa, men de ramlade allt som oftast ner mitt på fötterna på en svartklädd spelare.

Detta innebar en bortaledning i pausvilan, men när den andra halvleken blåstes igång var det ett annat Ljusdal som stod på planen. Man hade snackat ihop sig under pausen och det utmynnade i ett rakare och snabbare spel i matchens andra halva.

Chanser, det hade man också matchen igenom. Inte minst genom vassa topparna Victoria Forss och Ellika Persson – den sistnämda som var framme på ett par hörnor och försökte få in bollen i mål.

Så blev det också, äntligen, för hemmalagets del. När ännu en hörna skickades iväg av Johanna Kämpe var just Ellika Persson framme i precis rätt läge. I matchens 80:e minut nickade hon in kvitteringen och laget fick ny luft under vingarna.

– Det var skönt, riktigt skönt. Vi har ju en fantastisk hörnläggare i Johanna och det var otroligt skönt att äntligen få in bollen, säger målskytten.

Under de tio minuter som sedan återstod pressade man tillbaka Bele Barkarby och det hade inte varit orättvist ifall 2–1 hade suttit i nätmaskorna. Men så blev inte fallet och lagen fick gott dela på poängen efter full tid.

– Det var som natt och dag i första och andra halvlek. Vi var riktigt besvikna efter den första halvleken, men vi rycker upp oss och skulle kunna ha tagit hem matchen i slutet, säger hemmalagets Ellika Persson.

– Vi hade några riktigt farliga lägen, så det var bara otur att inte fler gick in där mot slutet. Men vi är nöjda med den andra halvleken och får vara nöjda med en poäng också.

Ljusdals IF – Bele Barkarby FF 1–1 (0–1)

Målen: 0–1 (35) Stina-Lee Arlmark, 1–1 (80) Ellika Persson

Domare: Agnes Emborg, Uppsala

Publik: 287