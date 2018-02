Fritt fall för Sveriges största medaljhopp

Det svenska skicrosslandslaget laddar i tysthet inför OS. Laget gör det i en bana som är byggd för att efterlikna den väntade OS-banan i PyeongChang. Det innebär en start med tre meters fritt fall.

Sveriges största medaljhopp och antagligen vårt största guldhopp, skicrossåkaren Sandra Näslund är koncentrerad. Framför henne väntar ett fritt fall på tre meter och sedan ytterligare en tvärbrant på fyra meter. Därefter ska hon uppför en vägg på sju meter.

Skicrosstränarna John Lindh och Erik Iljans har tillsammans med Björn Olsson på Idre Fjäll byggt om världscupbanan för att den ska vara så snarlik det som väntar i OS som möjligt.

– I världscupen får vi se hur en bana och starten ser ut när vi gör första träningen, men nu har vi fått ut banritningen och försöker därför efterlikna OS-bvanan med den vi nu byggt här på Idre jäll, berättar john.

Det svenska skicrosslandslaget vill helst inte prata för mycket om hur de förbereder sig med banbygget.

– Vi vill gärna att det ska bli en liten överraskning för de andra lagen hur vi tränar och förbereder oss, säger sportchefen Joar Båtelsson.

John Lindh berättar ändå att banan ska påminna om vad som väntar i OS, men att delar, som starten är nära nog identisk.

– Den har vi efterliknad så mycket som möjligt, helt exakt är det inte men nära nog.

Det innebär att den högt uppbyggda starten inleds med ett drop på tre meter som följs av en brant på ytterligare fyra meter. Sedan ska åkarna uppför en lika hög "vägg" på andra sidan.

Åkarna tränar detaljer som hur hårt man ska trycka sig ut ur startboxen för att få optimal fart och inte flyga för långt.

I början verkar det närmast omöjligt men efter ett antal försök börjar tekniken att sitta.

– Killarna kommer snart att hoppa över första kanten och tjejerna fixar det också, säger Joar.

Det stämmer för efter en timme har tekniken infunnit sig och det som för en utomstående ser ut som en omöjlig lösning är plötskligt helt genomförbar. Även om Lisa Andersson och Sandra Näslund får kämpa lite extra mot tyngdlagen, men de fixar den trixiga starten.

– Vi kanske justerar banan något, men banan som helhet i OS blir stor, men kanske inte inte lika svår som världscupbanan här på Idre Fjäll, säger John.

– Sedan kan jag se framför mig att det kan bli möjligheter att köra om i OS, precis som här i Idre, så att ta starten räcker inte. Det gäller att köra taktiskt hela vägen, funderar John.

Det svenska skicrosslandslaget, som kliver in först under slutet av OS-perioden, med tävlingar för herrarna den 21 februari och för damerna den 23 februari, gör det efter specialträning på Idre Fjäll under den här veckan. Träning i konsten att falla fritt.